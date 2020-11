Nuno Markl e Filomena Cautela e a paixão por Animal Crossing

Animal Crossing: New Horizons é mais um daqueles jogos Nintendo que, simplesmente é capaz de arrebatar com a vida social de uma pessoa. Que o digam Nuno Markl e Filomena Cautela.

E é isso mesmo que os dois afirmam, na primeira pessoa, num conjunto de vídeos revelados recentemente.

Animal Crossing: New Horizons é um jogo Nintendo que teve um lançamento bastante bem sucedido. Vendeu, no Japão, cerca de 1.8 milhões de unidades físicas nos primeiros três dias após o seu lançamento, estabelecendo um recorde para a Nintendo. Em agosto de 2020 tornou-se no segundo jogo da Nintendo Switch com maiores vendas de sempre. Conta, até à data, com mais de 22.4 milhões de exemplares vendidos.

Animal Crossing: New Horizons é um jogo da Nintendo que, desde que saiu para a Nintendo Switch se tornou num sucesso imediato. O jogo, coloca os jogadores numa ilha só sua. Uma vez que é nossa, podemos praticamente fazer o que quisermos da nossa ilha, o que envolve explorá-la na totalidade, encontrar e colecionar itens e tesouros, capturar insetos, peixes e muito mais.

Além disso, podemos criar a nossa casa na ilha a nosso gosto, culminando isto tudo, na criação de um lar acolhedor e, só nosso.

Para a criação da ilha dos nossos sonhos, o jogador poderá ainda criar as suas próprias ferramentas e peças de mobiliário. Começando pela obtenção de planos de fabrico (DIY Recipes), terá depois de angariar os materiais necessários para a sua construção. A partir daí a imaginação é o limite.

Animal Crossing: New Horizons é um jogo que incentiva a relaxar e promove o companheirismo e a cooperação à distância entre amigos e outras pessoas que chegam mesmo a formar comunidades onde a entreajuda reina e construir ilhas nas quais todos são bem-vindos.

Até oito jogadores registados numa Nintendo Switch podem viver na mesma ilha e até quatro podem partilhar as alegrias da vida na ilha em simultâneo. Podemos ainda jogar com até sete pessoas através de uma ligação local ou online, viajando até às suas ilhas ou convidando-as para a nossa.

Entre milhares de portugueses que já aderiram ao Animal Crossing: New Horizons, encontramos dois ilustres da nossa “praça pública”: Nuno Markl e Filomena Cautela.

Ambos, já declararam no passado a sua paixão pelos videojogos e agora chega a vez de revelarem o seu gosto por Animal Crossing: New Horizons.

Um pouco por todo o Mundo, outros famosos já revelaram publicamente a sua paixão por Animal Crossing: New Horizons. Elijah Wood, o Frodo de “O Senhor dos Anéis”, Maisie Williams (Arya Stark) de “Game of Thrones”; a vencedora do Oscar de melhor atriz, Brie Larson; a modelo Chrissy Teigen; o vocalista da banda Blink 182, Mark Hoppus; o inconfundível Danny Trejo (Machete); o rapper T-Pain; o veterano comediante inglês, Stephen Fry; o comediante Paul F. Tompkins, o realizador e escritor Alex Garland (“A Praia”) entre muitos outros.