WhatsApp Pay: A partir de hoje disponível na Índia

O CEO Mark Zuckerberg detém um enorme e bem conhecido império. O empresário possui várias das mais significantes aplicações da atualidade e tem como objetivo expandi-las, de modo a que se tornem imprescindíveis.

Nesse sentido, o WhatsApp, uma das redes sociais da empresa Facebook Inc., vai permitir, a partir de hoje, a transferência de dinheiro através da própria plataforma, na Índia.

WhatsApp Pay tão simples quanto enviar uma mensagem

Conforme se sabe, o Facebook Inc. detém o WhatsApp desde 2014 e tem tentado, desde há vários anos, na Índia, obter uma licença que autorize pagamentos através da aplicação. Depois de ter sido lançado, em junho, no Brasil, hoje é finalmente o dia em que a Índia recebe o WhatsApp Pay. Assim, reformulando a forma como os pagamentos digitais são concretizados no país.

Vai ser tão fácil quanto enviar uma mensagem.

Disse Mark Zuckerberg.

Naturalmente, esta novidade vai permitir que as pessoas efetuem pagamentos de forma fácil, rápida e sem sair da aplicação de mensagens. Então, o processo que decorre no WhatsApp é supervisionado pela National Payments Corporation of India (NPCI), não implica taxas e é seguro. Além de ser apoiado por mais de 140 bancos, foi concretizado em parceria com o bilionário Mukesh Ambani.

Índia segue o Brasil nesta opção ao MB Way

Para usufruírem do serviço, os utilizadores contactarão com a Unified Payments Interface (UPI), um sistema de pagamento criado pela NPCI. Assim, a base UPI poderá crescer e irá começar com um máximo de 20 milhões de utilizadores registados.

Conforme referiu Mark Zuckerberg, para já, o funcionalidade está disponível em 10 versões de língua indiana. Pese o facto de a base de utilizadores da rede social estar nos cerca de 400 milhões.

A partir de hoje, as pessoas em toda a Índia poderão enviar dinheiro através do WhatsApp. Estamos entusiasmados por aderir à campanha da Índia para aumentar a facilidade e utilização de pagamentos digitais…

Disse Mark Zuckerberg, numa publicação feita hoje no site da aplicação.

