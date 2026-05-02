METRO 2039: a continuação da viagem…

No passado lançámos alguns artigos sobre o jogo Metro 2033 (baseado na obra de Dmitry Glukhovsky), um FPS de survival horror desenvolvido pelos 4A Games. Agora, preparem-se... a viagem vai continuar com Metro 2039.

Já no passado vos falámos sobre o jogo Metro 2033, um livro de Dmitry Glukhovsky que tive o prazer de ler e que apreciei bastante.

Esse livro conta-nos como toda uma sociedade nova foi construída debaixo do chão, nos antigos tuneis e estações do metropolitano de Moscovo. Neste cenário pós apocalíptico em plena capital soviética, as lutas são constantes, quer seja contra a precariedade da vida nos tuneis de metro, quer seja contra os novos seres mutantes provenientes da superfície, quer seja entre os próprios cidadãos (com formas de pensar, politicas, religiões... próprias).

A ação de METRO 2039, decorre no ano de 2039, ou seja, após os eventos de METRO 2033. E conta-nos a história que durante um quarto de século, os últimos sobreviventes da guerra nuclear se mantiveram presos num amargo conflito nas profundezas dos túneis do metropolitano da cidade de Moscovo.

Agora, as várias facções subterrâneas encontram-se unificadas sob uma única bandeira: o Novoreich, liderado por um novo Führer, o lendário espartano Hunter. O Führer promete salvação e uma nova vida para as pessoas na superfície, mas, na realidade, as comunidades permanecem presas nas profundezas do metro, inundadas por propaganda e desinformação, sofrendo sob seu regime autoritário.

O jogador veste a farda do Estranho, um recluso assombrado por violentos pesadelos, forçado a empreender uma jornada angustiante de volta ao metropolitano, um lugar para onde jurou nunca mais regressar.

Foi ainda revelada uma transmissão oficial que revela melhor a campanha singleplayer deste FPS para um jogador, meticulosamente elaborada e focada numa narrativa rica e densa, com a sua atmosfera claustrofóbica e imersiva, além de fortes pitadas de terror psicológico.

Esta transmissão de cerca de 15 minutos contou com entrevistas com Jon Bloch (Produtor Executivo), Andriy 'mLs' Shevchenko (Diretor Criativo) e Pavel Ulmer (Codiretor Criativo e Designer de Áudio Principal) da 4A Games. A própria jogabilidade foi capturada usando uma mistura de cenas de gameplay e cinemáticas em tempo real, dando aos fãs uma amostra dos ambientes assombrosos da série, da fidelidade visual impressionante e dos equipamentos icónicos de METRO, incluindo as armas e o relógio de pulso característicos durante um intenso combate contra mutantes.

METRO 2039, o próximo capítulo da saga METRO, dos estúdios 4A Games está previsto chegar à Xbox Series X, PlayStation 5, Steam e Epic Games no próximo inverno.