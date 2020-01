Pelas mãos do escritor russo Dmitry Glukhovsky chegou-nos há alguns anos a obra de ficção Metro 2033. Alguns anos depois, chegou então aos PCs e consolas a adaptação do livro.

No entanto, houve uma consola que ficou de fora… até agora.

Metro 2033 (e seguintes livros) são obras literárias de ficção que foram adaptadas para videojogos. O Mundo assistiu a um cataclismo nuclear que deixou o planeta deserto e onde é impossível de viver, pelo menos à superfície.

No entanto, nem tudo se encontra perdido e na destruição, nos confins do Metro de Moscovo, alguns sobreviventes resistem e mantêm o que resta da sociedade. Desconhecendo se estão só no planeta, os russos que sobreviveram na eterna escuridão do metropolitano foram reconstruindo a sociedade mais ou menos como era antes de tudo acontecer. Existem Estações (as estações de metro funcionam um pouco como pequenas cidades-estado) apresentam diversas facões (comunistas, democratas, militaristas,…) cada qual com os seus desafios e oportunidades.

A história de Glukhovsky acompanha a aventura de um sobrevivente do Metro de Moscovo, Ayrtom. Ayrtom anseia por conhecer mais sobre o passado e, acima de tudo, sobre o futuro. Será que estão sós? Será que existe algum local onde se pode viver à superfície? Estas são questões que Ayrtom se coloca desde pequeno (reforçadas pelas poucas recordações da superfície que guardou de quando era pequeno). No entanto, um perigo começa a emergir das profundezas do Metro.

Metro 2033 a chegar à Nintendo Switch

Até ao momento as únicas plataformas onde se poderia jogar a série era no PC, Xbox One e Playstation 4 mas isso vai mudar, e será em breve. Assim, está prestes a ser lançado Metro: Redux para a Nintendo Switch. E é já a 28 de fevereiro.

Segundo o que se sabe, o jogo da 4A Games terá a capacidade para correr a uns estáveis 720p (com 30FPS) na consola da Nintendo, havendo ainda a possibilidade de correr a 1080p em docked mode. Seja como for, estamos expectantes para descobrir isso e qual a capacidade de detalhe gráfico que o jogo irá apresentar na Switch.

Metro: Redux irá chegar à Switch combinando Metro 2033 e o DCL Last Light, apresentando duas formas distintas de jogar: Survival (jogabilidade numa perspetiva Survival Horror) e Spartan (jogabilidade de combate com recurso às habilidades de um Ranger).

Metro: Redux