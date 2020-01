LG patenteia smartphone dobrável e prepara concorrência forte ao Samsung Galaxy Fold

2020 será o ano dos smartphones dobráveis. Pelo menos é essa a intenção de uma mão-cheia de marcas que estão já a preparar o ataque ao mercado. Segundo informações, a LG quer lançar-se nesta linha de produtos para ombrear com marcas como a Huawei, Samsung ou Motorola. Na verdade, tanto a Samsung quanto a Huawei mostraram os seus dispositivos que se tornam tablets e smartphones ao mesmo tempo com apenas uma dobra. No entanto, a LG optou por um smartphone com ecrã duplo para evitar interrupções.

Apesar dos nomes sonantes e do hardware por trás do conceito, estes dispositivos ainda têm muito a provar.

LG patenteia tecnologia para smartphone com ecrã dobrável

Sim, a LG sabe fazer dispositivos com dois ou mais ecrãs, a prova está no G8x ThinQ Dual Screen. Contudo, a empresa estará a preparar o seu primeiro terminal com ecrã que dobra. As informações referem que este ano ainda chegará ao mercado.

Segundo o que foi veiculado, a patente foi registada no Departamento de Propriedade Intelectual da China em 22 de julho de 2019. Posteriormente, no passado dia 17 de janeiro de 2020, a patente foi aprovada para divulgação. O documento foi depois incluído na Biblioteca de Projetos da OMPI. A patente contém 16 esboços de design que mostram o telefone dobrável da LG de todos os ângulos.

Conforme podemos ver nas imagens, o telefone retratado usa um novo design de ecrã dobrável. Obviamente, a parte em que ocorre a dobra do ecrã será muito mais fina em comparação com o restante do telefone. Isso ocorre porque não há componentes adicionais ligados à estrutura, é apenas um ecrã “simples” flexível.

Por outro lado, o possível dispositivo dobrável da LG terá uma ranhura bastante grossa na parte superior, onde a câmara está alojada, para dar maior resistência ao conjunto.

As informações também mencionam que o smartphone ainda possui uma entrada de áudio de 3,5 mm na parte inferior e o espaço necessário para uma porta USB.

Embora não haja nome para esta informação não oficial, espera-se que o dispositivo esteja pronto até o final do ano. Dessa forma, há mais um competidor para se bater com as segundas versões do próximo dispositivo dobrável.

No momento, não há data ou imagem oficial do futuro telefone da marca coreana, mas a tendência está no ecrã que se dobra e não devemos esperar muito por novidades.