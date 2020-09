Novidades reveladas para dois dos pesos pesados da Nintendo

Recentemente, a Nintendo, nas palavras de Eiji Aonuma, Produtor da série Legend of Zelda, veio a público revelar algumas novidades sobre dois dos seus jogos mais emblemáticos.

Sequela de Legend of Zelda: Breath of the Wild em desenvolvimento

No ano passado, foi revelado pela Nintendo, que já se tinham iniciado os desenvolvimentos de uma sequela para o fantástico Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Segundo Eiji Aonuma, Produtor da série Legend of Zelda, Breath of the Wild continua a ser um dos títulos mais jogados em todo o Mundo e esta sequela será certamente muito bem recebida pela comunidade fiel à Zelda.

Sem revelar muitos pormenores sobre a sequela, Eiji adiantou que um dos principais focos da equipa de desenvolvimento é no sentido de aumentar o nível de espetacularidade daquele que já é épico, mundo aberto de Breath of the Wild.

Não há ainda muito mais revelações sobre esta sequela, pelo que resta-nos esperar pelas novidades nos próximos tempos.

Hyrule Warriors

Entretanto, as verdadeiras intenções de Eiji foram outras e estavam relacionadas com outra série de jogos: Hyrule Warriors.

Isto, pois foi revelada uma nova versão intitulada Hyrule Warriors: Age of Calamity, que será lançada para a Nintendo Switch ainda este ano.

Age of Calamity está a ser desenvolvido pela Koei Tecmo e leva o jogador até 100 anos atrás, antes dos eventos de Breath of the Wild.

Trata-se de um retornar no tempo até à altura da Grande Calamidade (Great Calamity), mencionada em Breath of the Wild. Neste jogo, vamos assistir ao despoletar dos eventos de Breath of the Wild e que mergulhou Hyrule nas trevas. Os jogadores participarão em batalhas épicas, tal como o ADN da série Hyrule o exige, passadas em locais memoráveis do reino, antes da sua destruição.

Desta forma, o jogador poderá compreender melhor os eventos que originaram a Great Calamity e que transformou a terra e as pessoas para sempre.

Baseado na execução de combos e de habilidades especiais extravagantes, a sua jogabilidade frenética e estratégica é perfeita para todos aqueles que procuram um jogo de ação ininterrupta e intensa com ligações diretas ao mundo de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Além disso, o jogo possui ainda uma história cativante que narra em grande detalhe os eventos mais dramáticos da Great Calamity.

O jogo será fortemente inspirado por The Legend of Zelda: Breath of the Wild, e não apenas no seu estilo visual, oferecendo a possibilidade de jogar com muitas das personagens de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, incluindo o Link e a princesa Zelda.

Hyrule Warriors: Age of Calamity será lançado a 20 de novembro.