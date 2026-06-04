Pequenos mas poderosos: 6 gadgets que não sabia que precisava

Nem sempre é preciso gastar centenas de euros num equipamento para melhorar significativamente o dia a dia. Há uma série de pequenos dispositivos que, mesmo cabendo na palma da mão ou num bolso, respondem a necessidades reais.

Vivemos num mundo em que a tecnologia está em todo o lado, mas nem sempre nos lembramos de que os melhores acessórios não são necessariamente os maiores ou os mais caros.

Pelo contrário, há gadgets pequenos e discretos que podem ser muito úteis, especialmente porque podem ser guardados, sem esforço, em qualquer mochila ou carteira.

6 gadgets úteis que cabem em qualquer mala ou mochila

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Ventilador de relógio BREIS Ventilador de relógio USB com relógio em tempo real e função de exibição de temperatura, prateado. Ver na Amazon

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Gadget extra para entretenimento:

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