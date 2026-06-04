Pequenos mas poderosos: 6 gadgets que não sabia que precisava
Nem sempre é preciso gastar centenas de euros num equipamento para melhorar significativamente o dia a dia. Há uma série de pequenos dispositivos que, mesmo cabendo na palma da mão ou num bolso, respondem a necessidades reais.
Vivemos num mundo em que a tecnologia está em todo o lado, mas nem sempre nos lembramos de que os melhores acessórios não são necessariamente os maiores ou os mais caros.
Pelo contrário, há gadgets pequenos e discretos que podem ser muito úteis, especialmente porque podem ser guardados, sem esforço, em qualquer mochila ou carteira.
6 gadgets úteis que cabem em qualquer mala ou mochila
Adaptador tomada universal
Anker Nano adaptador tomada universal de viagem, com conector USB de 5 portas com 1 porta CA, 2 portas USBA e 2 portas USBC, controlo de temperatura integrado, adequado em mais de 200 países.
Alcoolímetro portátil
Alcoolímetro homologado portátil medidor de álcool teste, ecrã digital LED de alta definição, alta precisão duas medidas, carregamento tipo-C, com 8 bicos, para uso pessoal familiar e profissional.
Kit de lentes para smartphone
Kit de lentes para câmara de telefone 11 em 1, lente grande angular e lente macro, lente olho de peixe, ND32, caleidoscópio, CPL, cor compatível com iPhone Samsung.
Power Bank Ultrapequeno
INIU Power Bank, Ultrapequeno 20000mAh 22,5W PD3.0 QC4.0 Bateria Externa Carregamento Rápido, Entrada e Saída USB C Bateria Portátil, Powerbank Compatível com iPhone 17 16 15 14 Pro MAX Plus, Samsung.
Ventilador de relógio
BREIS Ventilador de relógio USB com relógio em tempo real e função de exibição de temperatura, prateado.
KODAK CHARMERA
KODAK CHARMERA - Conjunto completo de 6 porta-chaves para câmara digital (6 peças) MiniCamera Digicam, bolsa de gravação de vídeo, simulação de filme, ranhura para cartão micro SD de 1,6 MP.
Gadget extra para entretenimento:
Kit de nova geração para avião de papel telecomandado
POWERUP 4.0 - Kit RC de nova geração para avião de papel telecomandado por smartphone. Fácil de pilotar com estabilizador giroscópico e piloto automático, para fãs, motoristas e.
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