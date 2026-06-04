Renault não vai lançar mais modelos com design retro, apesar do sucesso do R5 e do Twingo

Apesar da receção entusiasta do público aos novos Twingo, R5 e R4, a Renault decidiu fechar este capítulo e apostar em designs contemporâneos para os próximos modelos.

A Renault foi uma das marcas que mais apostou na estética retro-futurista nos últimos anos, com o relançamento de três dos seus modelos mais icónicos em versão elétrica: o R5, o R4 e, mais recentemente, o Twingo.

Apesar de o resultado junto do público ter sido maioritariamente positivo, a marca decidiu que está na hora de virar a página.

Segundo Arnaud Belloni, diretor global de marketing da Renault, em declarações à publicação italiana Motor1, o Twingo de quarta geração será o último modelo da marca com design inspirado no passado.

Os próximos automóveis da fabricante francesa irão adotar uma linguagem estética mais contemporânea, libertando-se das referências diretas aos clássicos da marca.

Nem todo o retro é igual

Apesar do sucesso declarado, este não foi uniforme entre os três modelos. Enquanto o R5 foi recebido com grande entusiasmo e o Twingo está já a superar o seu irmão mais caro em vendas nalguns mercados, o R4 ficou aquém das expectativas.

Um exemplo que demonstra que a nostalgia, per si, não garante o sucesso, à semelhança do Volkswagen New Beetle, que conquistou popularidade, mas nunca tanta quanto se esperava.

Voltando ao caso da Renault, o design retro funcionou, também, como argumento de venda para compensar algumas limitações práticas dos modelos: a habitabilidade dececionante do R5 ou a autonomia relativamente reduzida do R4 foram, em parte, atenuadas pela força emocional do design.

Uma estratégia deliberada, agora encerrada

Conforme esclarecido por Belloni, a decisão de resgatar estes três ícones foi tomada antes da invasão das marcas chinesas no mercado europeu, e teria sido tomada de qualquer forma.

O objetivo é, desde o início, posicionar culturalmente a Renault junto dos consumidores através dos seus modelos mais reconhecidos. Segundo o diretor global de marketing da Renault, essa meta foi cumprida e o capítulo está encerrado.

Aliás, o novo Clio, com uma frente em total rutura com a geração anterior e uma traseira igualmente surpreendente, já antecipava esta mudança de direção.

Entretanto, o Captur deverá ser o próximo a mostrar até onde vai esta nova linguagem estética da marca.

Paris 2026 vai revelar o futuro

A Renault aproveitará o Salão do Automóvel de Paris de 2026 para mostrar ao mundo para onde caminha o seu design. Conforme avançado por Belloni, serão apresentados vários concept cars, dando as primeiras pistas sobre a nova identidade visual da marca, sem o peso da nostalgia.

Entretanto, o R5 e o R4 deverão receber atualizações com motores mais eficientes, baterias mais capazes e sistemas de carregamento melhorados, consolidando as suas posições na gama.

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