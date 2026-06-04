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Os robotáxis estão a chegar à Europa e a primeira cidade a testá-los foi escolhida

· Motores/Energia 4 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Nelson says:
    4 de Junho de 2026 às 12:23

    Podem por as fontes que comprovem que a WeRide é uma empresa líder no setor de condução autónoma? Acho quem segue este setor conhece as empresas líderes neste setor e de certeza que não é a WeRide.

    Responder
    • Vítor M. says:
      4 de Junho de 2026 às 14:24

      Pedes fontes mas falas sem saber nada do assunto.

      Se quiseres podes ir procurar fontes, e deixo já uma boa base de suporte;

      Como referimos, a WeRide é considerada uma das empresas líderes mundiais na área da condução autónoma. A empresa opera em dezenas de cidades e vários países, possui licenças para testes e operação comercial em diferentes mercados internacionais e mantém parcerias com empresas como a Uber. É também uma das poucas empresas do setor com serviços comerciais de robotáxis já em funcionamento em vários continentes.

      Responder
  2. Max says:
    4 de Junho de 2026 às 13:03

    Por esta altura, segundo Musk, pelas cidades dos EUA já haveria “centenas de milhares, se não um milhão de robotáxis Tesla em condução autónoma, até o final de 2026”.
    Atualmente, no Texas tem apenas 42 veículos registados, dos quais 20 a 30 sem ninguém ao volante.(não supervisionados).
    Agora veem os do post anunciar planos para lançar, até o fim do ano, um projeto piloto de robotáxis em Madrid – necessariamente supervisionados – porque não há nenhum sistema de condução autónoma de nível 4 autorizado na Europa (na Europa é necessária a homologação prévia, nos EUA é permitido, em alguns estados que, por exemplo a Tesla, lançar, à sua responsabilidade, um tipo de serviço com condução à sua responsabilidade e depois avalia-seo resultado).
    De modos que sim senhor, os robotáxis estão a chegar à Europa. Como diria Musk, a cada ano – se não é neste, é no próximo.

    Responder

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