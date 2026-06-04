Os robotáxis estão a chegar à Europa e a primeira cidade a testá-los foi escolhida

Cada vez mais os transportes estão a mudar para sistemas autónomos. Neste contexto, a Uber confirmou a chegada dos primeiros robotáxis à Europa e em especial a uma cidade. Madrid será a primeira a testar este serviço de táxi autónomo antes do final de 2026.

Robotáxis estão a chegar à Europa

A mobilidade autónoma dá um passo histórico na Europa. A Uber confirmou que Madrid será a primeira cidade do país a lançar um serviço comercial de robotáxis, veículos capazes de conduzir sozinhos graças a sistemas avançados de condução autónoma. O projeto deverá entrar em funcionamento antes do final de 2026.

Os utilizadores poderão solicitar estes veículos diretamente através da aplicação da Uber, de forma semelhante à forma como solicitam um táxi ou um carro de aplicação atualmente. Na primeira fase, o serviço será lançado com uma frota limitada e ao abrigo de um programa piloto supervisionado. Os veículos contarão com operadores especialmente treinados para monitorizar o funcionamento da tecnologia.

Por outro lado, os dados são recolhidos e o desempenho do sistema é avaliado em condições reais de condução. No entanto, os planos das empresas são muito mais ambiciosos. A Uber, a WeRide e a AVOMO esperam expandir progressivamente o número de veículos disponíveis à medida que atingem vários marcos operacionais e regulamentares.

Madrid é cidade escolhida para testá-los

O objetivo final é alargar o serviço a mais áreas urbanas e avançar para operações totalmente autónomas e sem condutor. Madrid foi escolhida por diversos motivos. A região apresenta uma elevada procura de transportes, uma grande população urbana e um ambiente regulatório que as empresas consideram favorável ao desenvolvimento destas tecnologias.

Além disso, a capital espanhola tornou-se um dos principais laboratórios da Europa para o teste de novas soluções de mobilidade inteligente. A tecnologia utilizada será desenvolvida pela WeRide, uma das empresas líderes no setor da condução autónoma. Segundo Tony Han, fundador e CEO da WeRide, o lançamento em Madrid demonstra a capacidade da empresa para operar em segurança em ambientes urbanos complexos.

Por sua vez, a Uber acredita que Madrid tem potencial para se tornar um dos mercados de referência para a mobilidade autónoma na Europa. O projeto faz parte do acordo global entre a Uber e a WeRide para implementar serviços de táxis autónomos em 15 cidades até 2030.