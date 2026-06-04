Os robotáxis estão a chegar à Europa e a primeira cidade a testá-los foi escolhida
Cada vez mais os transportes estão a mudar para sistemas autónomos. Neste contexto, a Uber confirmou a chegada dos primeiros robotáxis à Europa e em especial a uma cidade. Madrid será a primeira a testar este serviço de táxi autónomo antes do final de 2026.
Robotáxis estão a chegar à Europa
A mobilidade autónoma dá um passo histórico na Europa. A Uber confirmou que Madrid será a primeira cidade do país a lançar um serviço comercial de robotáxis, veículos capazes de conduzir sozinhos graças a sistemas avançados de condução autónoma. O projeto deverá entrar em funcionamento antes do final de 2026.
Os utilizadores poderão solicitar estes veículos diretamente através da aplicação da Uber, de forma semelhante à forma como solicitam um táxi ou um carro de aplicação atualmente. Na primeira fase, o serviço será lançado com uma frota limitada e ao abrigo de um programa piloto supervisionado. Os veículos contarão com operadores especialmente treinados para monitorizar o funcionamento da tecnologia.
Por outro lado, os dados são recolhidos e o desempenho do sistema é avaliado em condições reais de condução. No entanto, os planos das empresas são muito mais ambiciosos. A Uber, a WeRide e a AVOMO esperam expandir progressivamente o número de veículos disponíveis à medida que atingem vários marcos operacionais e regulamentares.
Today, we announced plans to launch Spain’s first commercial robotaxi pilot in Madrid in partnership with @WeRide_ai. The service is expected to become available later this year through the Uber app, in partnership with the Madrid Regional Government. 🇪🇸 pic.twitter.com/uP8nYZeEre
— Uber (@Uber) June 2, 2026
Madrid é cidade escolhida para testá-los
O objetivo final é alargar o serviço a mais áreas urbanas e avançar para operações totalmente autónomas e sem condutor. Madrid foi escolhida por diversos motivos. A região apresenta uma elevada procura de transportes, uma grande população urbana e um ambiente regulatório que as empresas consideram favorável ao desenvolvimento destas tecnologias.
Além disso, a capital espanhola tornou-se um dos principais laboratórios da Europa para o teste de novas soluções de mobilidade inteligente. A tecnologia utilizada será desenvolvida pela WeRide, uma das empresas líderes no setor da condução autónoma. Segundo Tony Han, fundador e CEO da WeRide, o lançamento em Madrid demonstra a capacidade da empresa para operar em segurança em ambientes urbanos complexos.
Por sua vez, a Uber acredita que Madrid tem potencial para se tornar um dos mercados de referência para a mobilidade autónoma na Europa. O projeto faz parte do acordo global entre a Uber e a WeRide para implementar serviços de táxis autónomos em 15 cidades até 2030.
Podem por as fontes que comprovem que a WeRide é uma empresa líder no setor de condução autónoma? Acho quem segue este setor conhece as empresas líderes neste setor e de certeza que não é a WeRide.
Pedes fontes mas falas sem saber nada do assunto.
Se quiseres podes ir procurar fontes, e deixo já uma boa base de suporte;
Como referimos, a WeRide é considerada uma das empresas líderes mundiais na área da condução autónoma. A empresa opera em dezenas de cidades e vários países, possui licenças para testes e operação comercial em diferentes mercados internacionais e mantém parcerias com empresas como a Uber. É também uma das poucas empresas do setor com serviços comerciais de robotáxis já em funcionamento em vários continentes.
Por esta altura, segundo Musk, pelas cidades dos EUA já haveria “centenas de milhares, se não um milhão de robotáxis Tesla em condução autónoma, até o final de 2026”.
Atualmente, no Texas tem apenas 42 veículos registados, dos quais 20 a 30 sem ninguém ao volante.(não supervisionados).
Agora veem os do post anunciar planos para lançar, até o fim do ano, um projeto piloto de robotáxis em Madrid – necessariamente supervisionados – porque não há nenhum sistema de condução autónoma de nível 4 autorizado na Europa (na Europa é necessária a homologação prévia, nos EUA é permitido, em alguns estados que, por exemplo a Tesla, lançar, à sua responsabilidade, um tipo de serviço com condução à sua responsabilidade e depois avalia-seo resultado).
De modos que sim senhor, os robotáxis estão a chegar à Europa. Como diria Musk, a cada ano – se não é neste, é no próximo.
Agora vêm os do post (Veem, com dos olhos, os – ee – é de ver)