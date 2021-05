O Google Chrome vai ficar ainda mais rápido no Windows, Linux e macOS

A Google está constantemente a tentar melhorar o Chrome, em muitas das suas plataformas, para o tornar melhor, mais rápido e com menos consumo de recursos. Nem sempre o consegue de forma direta, mas as melhorias acabam por surgir.

Uma novidade está prestes a chegar, que vai tornar este browser ainda mais rápido. Esta é uma melhoria que vai ser vista muito em breve no Windows, no Linux e no macOS. Tudo assentará na capacidade de avançar ou recuar nas páginas já visitadas.

Um browser que se torna ainda melhor

A Google tem apostado em melhorar o Chrome em todas as áreas. Sempre que deteta uma possibilidade de melhoria, a gigante das pesquisas avança e procurar reinventar o seu browser e dar-lhe novidades importantes e muito úteis.

Para seguir este caminho, a gigante das pesquisas tem uma novidade a ser preparada. Foca-se na forma como este browser trata da cache dos sites visitados e tenta otimizar estes recursos, sem que seja prejudicial para o utilizador e para a navegação.

Chrome vai gerir melhor a cache

Até agora, sempre que uma página era abandonada, toda a cache desta era simplesmente eliminada. Isso levava a que ao regressar a uma página já visitada, estar teria de ser novamente carregada, com todo o tempo de espera associado, bem como os recursos a serem consumidos.

A grande novidade, e que em breve irá ser distribuída aos utilizadores, é a forma como esta cache será tratada. O Chrome vai manter estas páginas ativas e prontas a serem servidas, garantindo que estão congeladas e sem correr qualquer javascript ou outro script.

Google consegue torná-lo mais rápido e eficiente

Desta forma, e ao ser recuado ou avançado o browser, este terá sempre as páginas prontas para serem servidas. Tudo acontecerá principalmente de forma mais rápida, garantindo um Chrome ainda melhor e com melhor desempenho para o utilizador.

Esta novidade pode ser já usada no Android há algum tempo e nos próximos meses será alargada aos outros sistemas onde este browser corre. A Google promete que esta será uma novidade que será alargada de forma gradual a todos os que usam este browser.