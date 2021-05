SpaceX já tem planos para o primeiro voo orbital de teste da Starship

A SpaceX tem feito avanço notáveis para preparar o seu foguetão para as viagens ao espaço. Os testes sucedem-se a um ritmo muito elevado e com um sucesso também grande, tendo já conseguido aterrar de forma perfeita.

Tudo parece agora preparar-se para uma nova fase, com a preparação para o primeiro voo orbital de teste da Starship. A SpaceX começou a tratar de todo o processo e tem já o seu plano bem definido.

SpaceX que levar testes a outro nível

Depois de vários meses a testar a resistência e o desenho da Starship, usando vários módulos e várias configurações, tudo parece preparado para mudar de forma drástica. A SpaceX revelou, ainda que de forma indireta, os seus planos para o futuro próximo.

Quer repetir os sucessos que teve recentemente e finalmente realizar o primeiro voo orbital de teste da Starship. Com a SN15 a empresa conseguiu finalmente aterrar com sucesso uma das suas Starship, preparando-se agora para voos (literalmente) mais elevados.

Primeiro voo orbital da Starship

Os planos que a SpaceX detalhou no pedido que entregou à FCC (Federal Communications Commission) revelam a forma como este teste será realizado. No entanto, não foram reveladas datas para a realização deste teste do primeiro voo orbital de teste da Starship.

Tudo deverá ter início nas instalações da SpaceX em Boca Chica, no Texas. A Starship irá estar acupulada a um impulsionador (booster) e voará por 3 minutos, até perder a base de impulsão que irá cair no mar perto a base da SpaceX.

Continuar e elevar o sucesso do SN15

A viagem vai continuar sob o Estreito da Florida antes de entrar na órbita do planeta. O regresso acontece de seguida, com a Starship a tentar uma aterragem no mar, a cerca de 100 quilómetros (62 milhas) da costa noroeste de Kauai, a ilha mais ao norte do estado do Hawai. Toda a viagem deverá demorar 90 minutos.

O SN15 marcou um ponto de viragem nos testes da Starship, ao ter aterrado de forma quase perfeita. Até aí tinham surgido de forma recorrente problemas, que terminaram mal. A SpaceX quer agora continuar com o momento positivo e levar a sua nave a um ponto onde ainda não esteve.