Dica: Vai abandonar o WhatsApp? Esta app ajuda-o a alertar os contactos

O dia 15 de maio está a chegar e muitos utilizadores começam a ponderar abandonar o WhatsApp. Este movimento já aconteceu antes e agora ganhará novamente força, com a imposição das novas regras do serviço de mensagens do Facebook.

Sair será simples, mas muitos querem alertar os seus contactos para o novo local onde podem ser encontrados. Isso pode agora ser feito com recurso a uma app de terceiros. Com o nome Watomatic, permite automatizar as respostas aos contactos.

Vai abandonar o serviço do Facebook?

As novas regras do WhatsApp estão a assustar e a afugentar os seus utilizadores. Estes não querem os seus dados recolhidos e processados pelo Facebook, o que levará a que abandonem o serviço. Assim, é normal que queiram alertar os seus contactos para esta mudança.

Tudo parece ser simples no Android, graças a uma simples app. Esta chama-se Watomatic e está disponível para esta tarefa, enviando uma resposta do utilizador sempre que uma nova mensagem for recebida no WhatsApp.

Respostas automáticas no WhatsApp

Dentro da app o utilizador pode controlar que serviços quer que este responda. Tem disponível por agora o WhatsApp e o Messenger do Facebook, podendo ser escolhido o que pretendem. Pode também editar a resposta de forma livre.

Algo que pode definir é se as respostas são apenas para contactos ou para grupos, podendo assim controlar os destinatários. Outro ponto é também a possibilidade de definir qual o ritmo das mensagens e quantas são enviadas para o mesmo contacto do WhatsApp.

Mensagens surgem naturalmente no Watomatic

A cada nova mensagem, a resposta definida será enviada, para alertar o contacto desta mudança. Vai também haver uma notificação a indicar os contactos que receberam a mensagem do Watomatic, para não terem de navegar em todas as mensagens recentes.

Esta pode ser a solução mais simples para quem vai abandonar o WhatsApp e quer alertar os seus contactos para a mudança. De forma simples e direta, podem deixar esta app a correr e a notificar todos os que tentarem contactar.