Gráficas RTX 3090 Super, RTX 3070 Ti 16GB e RTX 2060 12GB podem chegar em janeiro

Tal como já aqui referimos por várias vezes, a Nvidia é uma das marcas tecnológicas mais poderosas da atualidade. Essa conquista deve-se especialmente às potentes placas gráficas que a empresa norte-americana tem lançado no mercado. E nem mesmo a escassez de chips parece amedrontar a gigante dos chips.

Neste sentido, as informações mais recentes indicam que as novas GPUs GeForce RTX 3090 Super, RTX 3070 Ti de 16GB e RTX 2060 de 12GB podem chegar já no mês de janeiro.

Novas placas gráficas Nvidia podem chegar em janeiro de 2022

Segundo os novos rumores vindos de fontes da indústria, a Nvidia prepara-se para lançar novos modelos das suas placas gráficas já no início do próximo ano. Em concreto, as últimas informações referem que há três novas GPUs que são a GeForce RTX 3090 Super, a GeForce RTX 3070 Ti de 16GB e a GeForce RTX 2060 de 12GB.

A GPU GeForce RTX 3090 Super é o modelo topo de gama desta linham com chip GA102. Já a placa GeForce RTX 3070 Ti vai então passar de 8GB para 16 GB de memória VRAM. Por fim, tal como já anteriormente se suspeitava, Nvidia deverá relançar a sua GeForce RTX 2060, mas com o dobro da sua memória VRAM. Ou seja, em vez do 6GB do modelo original, desta vez a nova versão da RTX 2060 trará consigo 12GB de memória GDDR6.

As informações foram divulgadas pelo leaker @hongxing2020 na sua conta da rede social Twitter.

Assim, espera-se que estas novas placas gráficas Nvidia sejam lançadas em janeiro de 2022. Portanto, caso esta informação seja mesmo viável, certamente que teremos mais novidades, leaks mais consistentes e outros detalhes revelados ao longo das próximas semanas.

Por aqui, vamos ficar atentos a eventuais novidades e aguardar que a escassez de chips não traga nenhum entrave ao possível lançamento destas novas placas gráficas já no início do próximo ano.