Tinder Plus gratuito no MOCHE 10 GB! Saibam o que fazer para aderir…

O tarifário Moche da MEO é um dos melhores para quem tem menos de 25 anos. Para atrair ainda mais clientes, a MEO passou a oferecer o Tinder Plus o tarifário 10 GB.

Assim, e com a oferta do Tinder Plus durante 9 meses, os clientes passam a ter 20 GB de tráfego de dados.

De acordo com a MEO, as aventuras a dois vão começar. Os clientes podem ter o Tinder+ no telemóvel, sem custos, se aderirem ou fizerem upgrade para o Moche 10GB, com o dobro de dados para assim não falhar nenhum match. Toda a informação sobre este modalidade de taarifário pode ser consultada aqui.

Quanto custa a edição especial do MOCHE 10GB?

De acordo com a página oficial, o este tarifário custa "apenas" 12,50 € por mês. Como referido, é oferecido o dobro de dados, ou seja, 20 GB e também, durante 9 meses, o Tinder Plus é gratis.

Caso já seja cliente MOCHE, basta que envie SMS com sintaxe TINDER para o número 1618.

