Raspberry Pi 500+ all-in-one: microcomputador de 200 € para qualquer situação

Todos conhecem o Raspberry Pi e tudo o que este microcomputador consegue fazer. É uma máquina para todas as ocasiões, e que agora acaba de ser reinventada e renovada. É isso que o Raspberry Pi 500+ all-in-one PC consegue, ao ser o microcomputador de 200 € para todas as situações.

Raspberry Pi 500+ para todas as situações

No final de 2024, a Raspberry Pi Foundation lançou o Raspberry Pi 500, integrando o seu mais recente computador de placa única Raspberry Pi 5 num teclado com portas úteis para uso diário, para uma utilização rápida e fácil como computador. Agora, a empresa lançou uma versão melhorada deste microcomputador, descrevendo o novo Raspberry Pi 500+ como o seu "produto mais refinado até à data".

Deixando de lado o antigo design de membrana, o novo teclado que alberga o computador apresenta teclas mecânicas utilizando interruptores Gateron KS-33 Blue. Estas têm hastes personalizadas RAL 7001 Silver Grey. Cada tecla está equipada com um LED RGB que pode funcionar em uníssono para oferecer retroiluminação programável.

Segundo o que a fundação revela, cada tecla de perfil baixo com um design personalizado é pintada com spray e depois gravada a laser. É isso que vai permitir que a retroiluminação brilhe através da legenda de cada tecla presente.

Um all-in-one PC de apenas 200 €

Para aqueles que desejam utilizar as suas próprias teclas, a fundação confirmou que o teclado 500+ é compatível com a maioria dos conjuntos de teclas de substituição. A ajudar os utilizadores, esta nova proposta vem até com um extrator de teclas incluído no pacote. Em termos de componentes internos, o Pi 500+ possui um CPU Arm Cortex-A76 quad-core de 2,4 GHz e 16 GB de SDRAM LPDDR4X-4267.

Possui também um SSD M. 2 de 256 GB com o Raspberry Pi OS pré-instalado, bem como uma ranhura para cartão microSD separada. Uma ferramenta de abertura acompanha o pacote para abrir o teclado, aceder ao seu interior e trocar peças. O dispositivo conta ainda com Bluetooth 5.0, Wi-Fi de banda dupla, Gigabit Ethernet, um conector GPIO de 40 pinos e duas portas micro HDMI com suporte para 4K a 60 FPS.

O Raspberry Pi 500+ já está disponível por 204,00 € (200 dólares). A empresa também vende uma edição Desktop Kit de 224,00 € (220 dólares) que inclui o rato Raspberry Pi, a fonte de alimentação USB-C oficial de 27 W, um cabo micro HDMI para HDMI de 2 metros e uma cópia física do Guia para Iniciantes do Raspberry Pi, 5.ª edição.