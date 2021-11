AMD lança a sua placa gráfica Radeon Pro V620 com 32 GB para jogos na nuvem

A AMD não para de surpreender e de trazer produtos novos e do interesse dos vários tipos de consumidor. Quer seja no segmento das placas gráficas como no dos processadores, a empresa norte-americana tem crescido de uma forma segura e impressionante.

Mais recentemente, a marca revelou e lançou a sua nova placa gráfica Radeon Pro V620 baseada na arquitetura RDNA2. Trata-se de uma GPU pensada para servidores e para funções como jogos na nuvem, computação visual, machine learning, entre outros. Vamos conhecer melhor este produto.

Revelada a gráfica AMD Radeon Pro v620

Foi através de uma publicação oficial que a AMD revelou ao mundo a sua nova placa gráfica Radeon Pro V620 baseada na arquitetura RDNA 2. Esta GPU está projetada para o segmento dos servidores e apta para realizar atividades como jogos na nuvem, stream de jogos, computação visual, machine learning e muito mais.

No fundo, esta placa gráfica é praticamente uma versão Pro da GPU RX 6800 XT. Ambos os modelos contam com 4608 Processadores Stream, 72 Unidades de Computação, uma largura de memória de banda de 512 GB/s e uma interface de memória de 256 bits. A grande diferença está na memória, uma vez que a AMD Radeon Pro V620 traz consigo 32GB de memória GDDR6, o que lhe permite realizar as tarefas que exijam uma maior capacidade. Já a RX 6800 XT conta com 16 GB de memória GDDR6.

Esta poderosa placa gráfica também conta com um slot PCIe Gen 3.0 x16 para conectividade e necessita de ume potência máxima de placa de 300W.

Por sua vez a AMD Radeon Pro V620 traz um sistema de arrefecimento passivo que está projetado para ser usado com conjunto com o arrefecimento ativo das ventoinhas dos chassis dos servidores.

De forma resumida, esta placa gráfica destaca-se pelas seguintes características:

Poderosa solução de GPU para data center: Arquitetura AMD RDNA 2 com memória GDDR6 de 32 GB, AMD Infinity Cache e Ray Tracing através de hardware dedicado.

Arquitetura AMD RDNA 2 com memória GDDR6 de 32 GB, AMD Infinity Cache e Ray Tracing através de hardware dedicado. Recursos avançados de segurança baseados em hardware: Virtualização da GPU em SR-IOV (single-root input/output virtualization) que se adapta a vários profissionais gráficos, bem como a recursos avançados de segurança.

Virtualização da GPU em SR-IOV (single-root input/output virtualization) que se adapta a vários profissionais gráficos, bem como a recursos avançados de segurança. Flexibilidade multifuncional: Projetada para oferecer suporte aos drivers da AMD mais recentes e ao software AMD ROCm ™ para facilitar uma variedade de cargas de trabalho: jogos em nuvem, DaaS, WaaS e ML.

Projetada para oferecer suporte aos drivers da AMD mais recentes e ao software AMD ROCm ™ para facilitar uma variedade de cargas de trabalho: jogos em nuvem, DaaS, WaaS e ML. Suporte para aplicações modernas: Total suporte para DirectX® 12 Ultimate, DirectX®, OpenGL®, WebGL e OpenCL ™ para acelerar jogos cinematográficos e aplicações e sites ricos em recursos.

Esta nova GPU Radeon Pro V620 começou a ser vendida, mas não se encontra disponível nas lojas. Para já, quem pretender comprar um exemplar, terá que contactar diretamente a AMD. Também não foi revelada informação referente aos preços desta placa gráfica.