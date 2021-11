A grande novidade do Windows 11 é a possibilidade de usar as apps do Android no sistema da Microsoft. Esta é uma integração que dispensa a presença de um smartphone ou de qualquer outra app.

Tudo está integrado nativamente no novo sistema operativo, de forma transparente e direta. Os testes já tinham sido iniciados, ainda que limitados e controlados. Essas barreiras caíram agora e já todos os Insiders podem ter as apps Android no Windows 11.

A chegada das apps Android ao Windows 11 tem sido realizada de forma muito controlada e limitada a alguns mercados. A Microsoft quer garantir que o seu sistema está perfeito e que pode dar aos utilizadores a melhor experiência de utilização possível.

Assim, algum tempo depois de lançar o Windows 11, resolveu abrir estes testes a um público limitado. Apenas nos EUA e em algumas plataformas específicas, foi possível testar e avaliar o que esteve a ser preparado durante alguns meses.

Com o decorrer destes testes e com o seu sucesso, a Microsoft resolveu agora abrir ainda mais os testes. A possibilidade de usar as apps Android no Windows 11 foi tornada pública, ainda que limitada aos utilizadores que estejam na versão Dev do Programa Insiders.

Com esta mudança, esta novidade fica finalmente acessível a todos os que se oferecem para avaliar as novidades do Windows 11. Bastará instalar a loja de apps da Amazon, que abre esta porta e que está acessível aqui.

Por agora apenas 50 apps estão disponíveis, mas certamente que a lista vai aumentar com o tempo. Há também boas notícias e que mostraram que a própria loja de apps do Android já pode ser instalada e usada no Windows 11.

Esta é uma excelente novidade da Microsoft, até porque os testes estavam limitados a um universo muito reduzido de utilizadores. Agora já todos os Insiders podem testar a mais integração que o Windows 11 recebeu. Depois do Linux, com o WSL, temos agora o ASL e as suas apps Android, que se esperam ser simples de usar.