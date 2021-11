Considerado um dos homens mais ricos do planeta, Elon Musk tem um peso importante na indústria e em muitas mais áreas da economia. Com as suas muitas empresas, este visionário consegue mover massas e influenciar multidões.

A sua mais recente jogada veio diretamente do Twitter, onde colocou uma questão. Quer saber se deve ou não vender 10% das suas ações da Tesla e promete que irá cumprir o que os internautas decidirem.

O Twitter é o canal escolhido por Elon Musk para se dirigir ao mundo. Tem usado esta rede social para enviar muitas mensagens e criticar as ações de outros. Foi precisamente por aqui que no passado sábado surgiu mais uma publicação polémica.

O homem forte da Tesla veio a público colocar uma sondagem, com uma pergunta muito simples. Elon Musk quer saber a opinião dos internautas para saber se deve ou não vender 10% das suas ações da empresa de automóveis elétricos.

Caso se concretize esta venda, o valor que Elon Musk irá arrecadar deverá rondar os 21 mil milhões de dólares. Este valor é calculado com base no valor das ações da Tesla no final da sessão em bolsa da passada sexta-feira.

À hora da escrita deste artigo, os valores desta pesquisa estavam a pender para que a venda se concretize. Quase 60% das respostas apontam para que Elon Musk avance com a venda, dando razão à pergunta apresentada: "Muito se fala que de ganhos não realizados serem um meio de evasão fiscal. Então proponho vender 10% das minhas ações da Tesla".

Esta questão vem no seguimento de uma possível mudança no panorama dos EUA. O governo quer taxar os mais ricos, para assim ter verbas para avançar com os seus planos. Esta não é a primeira vez que Elon Musk vem a público criticar os impostos cobrados aos mais ricos.

Na verdade, esta venda de ações da Tesla poderá ser algo que Elon Musk terá mesmo de realizar. A necessidade de ter verbas para pagar os seus impostos e também algumas das suas opções vão expirar já no próximo ano.