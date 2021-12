O ano de 2021 foi muito importante para o Facebook e para a própria Meta. Nem tudo foi positivo, surgiram muitos problemas que afetaram a maior rede social da Internet e marcaram negativamente os utilizadores. Fruto de um questionário realizado, chegou-se à conclusão que o Facebook e a Meta não podem comemorar.

Esta empresa foi eleita como a pior empresa do ano de 2021, o que não é naturalmente uma notícia positiva.

Facebook numa posição injusta?

Mesmo que todos critiquem o Facebook, a Meta e todos os serviços que esta oferece, a verdade é que não deixam de os usar. A cada ano que passa o número de utilizadores não para de crescer, com cada vez mais gente a estar presente nestas redes sociais.

Uma análise realizada pela Yahoo Finance veio trazer novos dados sobre o que o público pensa destas grandes empresas.

O trabalho quis avaliar as mais bem cotadas, mas conseguiu também criar a lista das que são consideradas as piores empresas do ano. Aqui é claro que o Facebook e a Meta não são os preferidos.

Meta eleita como a pior empresa de 2021

Os dados apresentados colocam as duas detentoras da maior rede social da Internet em mais lençóis.

Para lhe ser atribuída a última posição, os votantes desta eleição focaram-se em acusações de censura, pouca monitorização dos conteúdos publicados, pouca privacidade e problemas no campo dos problemas mentais.

Possível recuperar aos olhos dos votantes

Curiosamente, 30% dos votantes revelou que seria simples ao Facebook e à Meta redimir-se e conseguir uma posição mais positiva. Para isso bastaria que a empresa reconhecesse os seus erros e que pedisse desculpa pelos mesmos.

Uma contribuição monetária teria também um efeito positivo na posição do Facebook e da Meta.

Esta está longe de ser uma posição desejada para o Facebook. Certamente que preferia que a Meta estivesse ao nível da Microsoft, que assumiu a posição de topo, com a empresa do ano.

A sua capitalização de 2 mil milhões veio mostrar que é um dois ativos mais importantes e mais interessantes.