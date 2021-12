iPhone 13 PRO é derrotado pelo Pixel 5a no teste cego às câmaras do MKBHD

Com tantos equipamentos no mercado, os testes ajudam-nos a determinar qual é o melhor e mais capaz em determinadas funcionalidades, como a bateria, as câmaras, a rapidez e fluidez, a robustez do hardware, entre outros.

No entanto, recentemente foi revelado o teste cego anual às câmara, realizado pelo MKBHD. E de acordo com os resultados, o novo iPhone 13 Pro da Apple foi batido pelo Pixel 5a da Google.

Pixel 5a bate iPhone 13 Pro em teste cedo às câmaras

O youtuber MKBHD, ou Marques Brownlee, está de volta para mais uma edição de teste cego às câmaras dos smartphones. Tal como o próprio nome indica o teste é feito às câmaras mas sem que se saiba qual o equipamento de que se trata. Desta vez, o youtuber colocou à prova vários smartphones mais recentes das principais marcas, desde o iPhone 13 Pro, o Pixel 6 Pro, entre muitos outros.

A prova colocou os smartphones identificados apenas por uma letra e obteve milhares de votos de forma a determinar qual o equipamento que tira as melhores fotografias.

Para começar, foi tirada uma fotografia do youtuber junto a uma janela com diferentes smartphones. E nas votações, o iPhone 13 Pro superou o Motorola Edge, o Pixel 5a superou o Pixel 6 Pro, entre outros. Já na segunda ronda de votos, a fotografia é de uma mesa, com comida, uma faca e uma vela. E, surpreendentemente, o Pixel 5a, cujo preço ronda os 400 dólares, bateu o topo de gama iPhone 13 Pro da Apple, um equipamento cujo preço ronda os 1.300 euros.

Veja o vídeo:

Na ronda seguinte ficaram apenas em competição o Pixel 5a, o ASUS ROG 5, o OnePlus 9 Pro e o Realme GT. A foto agora é a de um cubo mágico numa mesa de snooker e algumas bolas. Os resultados colocam na final o OnePlus 9 Pro e o Pixel 5a.

Por fim, a fotografia escolhida é a de 3 pessoas, entre elas o youtuber. E o grande vencedor é mesmo o Pixel 5a da Google!

Votaria nos equipamentos que venceram os testes?