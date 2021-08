Google Pixel 5a (5G) é oficial, é resistente a água e tem uma bateria ainda maior

A Google teve no seu Pixel 4a um grande sucesso de vendas. Um smartphone relativamente acessível, com bom desempenho e com a garantia de atualizações do sistema operativo. Agora, o sucessor chegou e a empresa acabou de lançar o Google Pixel 5a (5G) que se apresenta com um ecrã maior, bateria maior e uma construção mais robusta, em metal e com certificação IP67.

Venha conhecer todos os pormenores do novo smartphone.

Chegou o Google Pixel 5a (5G)

O Google Pixel 5a (5G) apresenta-se ao mercado com um ecrã de 6,34 polegadas com câmara punch hole e resolução FullHD+. O ecrã tem tecnologia OLED proteção Gorilla Glass 3 e ainda taxa de atualização e 60Hz.

O processador que o equipa é o Snapdragon 765G, tem 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Vem com Android 11 e garantia de três anos de atualizações.

Este smartphone, ao contrário do Pixel 4a que era em policarbonato, vem agora com uma construção em metal e com certificação IP67 de resistência a água e poeiras.

O módulo fotográfico principal é composto por duas câmaras. A grande angular é de 12,2 MP com abertura f/1.7 (esta câmara é, na verdade, igual à do Pixel 4a). A ultra grande angular é de 16 MP com abertura f/2.2 e um ângulo de visão de 117º. A câmara frontal é de 8 MP (sendo a mesma câmara que vem com o Google Pixel 5).

O smartphone oferece altifalantes em stereo, jack de áudio de 3,5 mm e microfone para redução de ruído. Adicionalmente oferece porta USB tipo-C para transmissão de dados e para carregamento, sendo que a bateria tem uma capacidade de 4680 mAh e carregamento a 18W.

O smartphone, para já, pode ser encontrado em pré-venda em apenas alguns mercados, por 449 dólares nos Estados Unido.