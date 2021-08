Lady Hellbender revelada para Marvel’s Guardians of the Galaxy

Recentemente, a Eidos-Montréal lançou um novo trailer cinematográfico que mostra um pouco de Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Com a Lady Hellbender como figura em destaque, o vídeo mostra um pouco da história por detrás do jogo.

Guardians of the Galaxy é um dos universos de heróis em maior destaque deste ano sendo que em breve vai surgir um novo jogo dedicado a este grupo de heróis altamente divertido e disfuncional.

Antecipando a excitação que se está a criar em redor do jogo, a Eidos-Montréal lançou recentemente um novo vídeo que mostra um pouco mais do jogo e da sua história que vamos encontrar quando for lançado mais para o final do ano.

Neste trailer, é-nos apresentada a história de Lady Hellbender: líder dos Hellraisers, rainha de Seknarf Nine.

A decisão sobre a venda (ou não) de Groot ou Rocket é deixada nas mãos dos jogadores e essa simples decisão gera uma cadeia de eventos que vê a equipa de desajustados na sua viagem selvagem pelo cosmos, apanhada no meio de luta pelo destino do universo.

Com comentários nos bastidores de Darryl Purdy, Diretor de Cinema & Animação da Eidos-Montréal, rapidamente se torna claro que nem tudo é o que parece, e Lady Hellbender pode não ser a caçadora de troféus cósmicos que a equipa de desajustados tem sido levada a crer.

Darryl Purdy diz: "Lady Hellbender é uma das personagens favoritas dos fãs da recente história cómica da Marvel, e estávamos interessados em garantir que o seu lugar no nosso universo Guardian reflete a personalidade complexa, a profundidade e a natureza que os fãns esperam ver. E com o humor incutido em todos os aspetos do nosso jogo, isso deu-nos a oportunidade de virar as expectativas com a história e introduzir uma dinâmica inesperada entre ela e um certo Destroyer."

Por fim, Darryl também partilha a visão por trás da produção do jogo, tocando na importância do papel da captura de desempenho em grupo para trazer estas personagens nascidas na galáxia para o ecrã. Cerca de seis horas de cinema interativos foram produzidos para esta história multifacetada e totalmente original.

Marvel’s Guardians of the Galaxy estará disponível para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch (Cloud Version) a 26 de outubro de 2021.

Entretanto, gostaria de deixar-vos com um novo vídeo "behind the scenes" da Eidos-Montréal, levantando um pouco do véu sobre o processo de desenvolvimento do jogo e da criação dos personagens: