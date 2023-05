The Sims 4 é o mais jogado de toda a saga com mais de 70 milhões de jogadores

Quem já joga há vários anos certamente que se lembra de The Sims ser um jogo que se encontra no mercado há muito tempo. A primeira versão chegou no ano de 2000 e 23 anos depois sabe-se que o The Sims 4 é o mais jogado de toda a saga, com 70 milhões de jogadores.

The Sims 4 é o mais jogado da saga da Electronic Arts

The Sims é, entre outros, um dos jogos mais antigos de sempre e que ainda continua a cativar miúdos e graúdos através do lançamento de versões e expansões atualizadas à vida real, ou não fosse este um jogo para a construção de personagens e percursos de vida no âmbito da realidade virtual.

Recentemente, as criadoras Electronic Arts e Maxis partilharam a informação de que a versão The Sims 4 atingiu o marco de 70 milhões de jogadores em todo o mundo, tornando-se assim o jogo mais jogado de toda a saga ao longo dos seus 23 anos de existência.

Esta conquista teve a preciosa ajuda do facto de o jogo base do jogo se ter tornado gratuito para download pelos novos jogadores em outubro de 2022, o que levou mais de 16 milhões de utilizadores a descarregarem o título, contribuindo para que a média de jogadores semanais tenha aumentado em 53%.

Os detalhes revelados mostram que o jogo tem tido uma expansão global de 75% de novos jogadores que residem fora da América do Norte. Entre as várias áreas de crescimento encontram-se o Brasil, França, Alemanha, Reino Unido e Polónia.

Phillip Ring, produtor executivo de The Sims 4 diz que "é incrível ver o quanto a nossa comunidade cresceu nos últimos 8 anos, e como os nossos jogadores nos continuam a inspirar com as inúmeras maneiras de explorar a vida em The Sims 4".

Esta quarta versão do jogo está disponível para várias plataformas, como PC, Mac, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e Series S e Xbox One.

