Ghostbusters: Spirits Unleashed foi lançado no último trimestre do ano passado para PC e para as consolas da Microsoft e da Sony. Eis que se encontra a chegar a vez da Nintendo Switch.

Quem teve o privilégio de ver os primeiros filmes Ghostbusters, certamente aceitará a ideia de que estas fantásticas obras da 7ª Arte, deixaram uma marca para sempre gravada nas suas memórias. A própria banda sonora, de Ray Parker Jr. ficou imortalizada e jamais será esquecida.

Após o sucesso dos filmes, aconteceram vários lançamento de videojogos para celebrar os famosos Caça-Fantasmas e recentemente Ghostbusters: Spirits Unleashed tornou-se no mais recente exemplo.

Lançado nos finais do ano passado para PC e para as consolas da Microsoft e Sony, Ghostbusters: Spirits Unleashed vê-se agora a caminho da Nintendo Switch, com a Ecto Edition. O lançamento será mais adiante em 2023, ainda sem data concreta.

Ghostbusters: Spirits Unleashed é um jogo com forte vertente multiplayer (cooperativa) no qual os nossos 4 Caça-Fantasmas favoritos tentam levar a melhor sobre 1 Fantasma. A ideia é divertida mas o jogo ainda mais divertido se torna, proporcionando momentos bem humorados, tal como se exigia.

Em Ghostbusters: Spirits Unleashed, os Caça-Fantasmas Ray Stantz e Winston Zeddemore abrem as portas da Estação de Bombeiros, a sede dos Ghostbusters e convidam os jogadores a participarem nas suas aventuras. Como curiosidade, é aí também que poderemos encontrar a Biblioteca onde Ray Stantz encontra tantas vezes respostas para os mistérios fantasmagóricos que assolam a cidade.

A sede dos Caça-Fantasmas será também o hub principal do jogo e será aí que poderemos entre outras coisas, personalizar os nossos heróis, praticar as armas de protões e muito mais.

Como não poderia deixar de ser, quem se aventurar por esta caça aos fantasmas irá encontrar todos os equipamentos e gadgets que os gloriosos filmes apresentaram, desde os Medidores de PKE, ou as Armadilhas para fantasmas.

Conforme referi acima, os jogadores tanto podem ser Fantasmas como Caça-Fantasmas sendo que a aventura com cada um deles é diferente mas, igualmente divertida. Cada Fantasma apresenta as suas próprias habilidades, que podem passar por possuir objetos, arremessar coisas, assustar,.... Os jogadores podem escolher até cinco fantasmas, cada qual com as suas habilidades únicas, e partir para assombrar a cidade, possuindo objetos inanimados e tentando escapar aos Caça-Fantasmas que os perseguem. Assustar os pobres habitantes da cidade será bom demais para não fazer, assim como pregar partidas aos Caça-Fantasmas.

Se o jogador preferir, pode ser um caçador, um verdadeiro Ghostbuster. Armados com as armas de protões e armadilha para fantasmas, os jogadores terão uma luta caótica para tentar aprisionar as assombrações. O Medidor PKE, que os filmes imortalizaram será de grande importância para detectar portais que são os locais onde os Fantasmas poderão aparecer. À medida que a aventura avance, os jogadores irão desbloquear novas melhorias e cosméticos para os seus Ghostbusters.

Á medida que o jogo evolui e os jogadores vão entrando mais na narrativa, a história vai-se moldando e, através de várias sequências animadas, que vão construindo uma aventura digna de um filme de Ghostbusters.

Chance Lyon, Vice Presidente de Tecnologia da IllFonic, declarou: "Como jogador, queria que este jogo se tornasse em algo que me fizesse sentir orgulhoso e emocionado de jogar. O jogo irá apresentar-se da mesma forma na Switch que nas restantes plataformas, esperando nós, que seja um port de alta qualidade. E o mais importante: estou super entusiasmado e emocionado por estar a jogá-lo com a minha filha, que joga exclusivamente na Nintendo Switch".

A equipa da Illfonic encontra-se a trabalhar no sentido de adaptar na melhor das condições o jogo para a realidade da Nintendo Switch. Terá uma resolução dinâmica que irá variar entre 720p (modo portátil) e 1080p na sua máxima qualidade (a 30 fps).