iOS 15 beta 6 e iPadOS 15 beta 6 já disponíveis para programadores

A Apple está num bom ritmo para afinar aquele que será o mais completo sistema operativo que a empresa lançou para dispositivos móveis. Muitas funcionalidades inovadoras vêm acrescentar uma mais-valia a um sistema já por si muito completo. Nesse sentido, a empresa de Cupertino lançou há momento o iOS 15 beta 6 e iPadOS 15 beta 6.

A poucas semanas do lançamento oficial, há mais algumas novidades.

iOS 15 beta 6 e iPadOS 15 beta 6

Uma semana após o lançamento das últimas betas, a Apple continua a analisar opções com os testes beta do iOS 15 e do iPadOS 15. A empresa lançou o iOS 15 beta 6 e o ​​iPadOS 15 beta 6 para programadores.

O local é o mesmo de sempre, Definições, Atualização de software. Conforme podemos ver no site apple.developers, o número da versão agora lançada é o 19A5325f.

Conforme tem sido referido, apesar de não haver ainda data da Keynote Apple de outono, a tradição diz-nos que setembro é mês de apresentação do novo iPhone, do novo Apple Watch e, este ano, dizem os rumores, aparecerá também os AirPods 3.

Para gerir tudo isto e muito mais, a empresa californiana lançará as novas versões dos seus vários sistemas operativos nessa altura.