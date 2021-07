AirPods 3 devem ser lançados com o iPhone 13 em setembro

Os rumores adensam-se porque estamos a poucas semanas do grande lançamento da Apple do ano 2021. Vem aí o iPhone 13 e este poderá não aparecer sozinho no dia da estreia. Segundo o Digitimes, o bem conhecido jornal tecnológico de Taiwan, os AirPods 3 aparecerão nesse evento, para fazer companhia ao novo iPhone.

Depois de vários meses à espera dos novos auscultadores da Apple, tudo indica que estarão prontos e deverão ser apresentados em setembro. A Apple tem muitos planos para esta linha de acessórios.

AirPods 3 a caminho da apresentação do iPhone 13

A linha AirPods tem sido uma das grandes apostas da Apple desde 2016, altura em que foram apresentados os primeiros auscultadores sem fio com marca Apple. Desde então, a empresa melhorou a qualidade do som, as funcionalidades e obrigou o mercado dos auscultadores sem fios a mexer-se, já que removeu dos seus smartphones e tablets a porta de 3,5 mm.

Portanto, os AirPods, AirPods Pro e AirPods Max são um excelente negócio para a empresa, e cada vez mais importantes para os utilizadores. Como tal, e à imagem do que acontece no iPhone, iPad ou Apple Watch, as versões não vão parar de ser lançadas.

Assim, eis que chegámos à altura de vermos novidades na primeira linha de venda destes gadgets.

Auscultadores de rumor em rumor até ao dia do lançamento

Há rumores sobre o tão esperado sucessor dos populares auscultadores AirPods da Apple, que variam de forma e conteúdo desde o primeiro momento que alguém, nalgum ponto da cadeira de desenvolvimento, notou novidades.

Agora, um relatório publicado pela Digitimes indica que a produção está a crescer e os novos auscultadores devem chegar com o lançamento do iPhone 13 no outono.

Embora no ano passado a série do iPhone 12 não tenha sido revelada até outubro devido a atrasos da pandemia, a expectativa geral é que este ano a Apple volte à sua programação de setembro para o anúncio da nova linha do iPhone.

Segundo o canal de Taiwan, tendo em conta o número e velocidade de envio dos chips para este dispositivo, é muito provável que seja um sinal de que os AirPods 3 sejam um produto a apresentar já em setembro.

Aparência refinada, mas o mesmo ADN

Os AirPods 3 deverão partilhar muitos traços de design dos seus antecessores. Haverá, principalmente, uma colagem maior aos AirPods Pro, embora com a devida evolução, umas hastes menores e um cone auricular mais confortável.

Apesar de não serem uns auscultadores para a gama dos Pro, espera-se que estes novos earbuds tragam áudio espacial, um recurso que permite localizar o som, mediante o rodar de cabeça, criando uma ideia de posicionamento exato no espaço onde está a ser reproduzido o conteúdo. É uma aposta interessante que a Apple fez, melhorando a experiência do utilizador ao assistir programas de TV e filmes. Estas novidades serão reforçadas com a saída do iOS 15. Também deverá estar capacitado para reproduzir música Dolby Atmos.

Se a disponibilidade já foi referida, falta-nos apontar agora o preço. Segundo o que se tem veiculado sobre o assunto, tudo na esfera do rumor, os novos AirPods 3 deverão custar cerca de 180 euros. Assim, devem trazer a caixa com carregamento sem fio e posicionar-se no mesmo preço dos atuais “AirPods com caixa de carregamento“.

Em jeito de rodapé, é importante referir que este ano a Apple não deverá mexer na linha AirPods Pro ou AirPods Max, mas, como vimos há dias, abriu o firmware dos AirPods Pro aos programadores para aumentar as funcionalidades destes dispositivos. Aliás, se quiser testar, nós mostramos como o fazer.

