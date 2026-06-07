iOS 27 chega amanhã em versão beta: estas são as novidades que a Apple deverá anunciar

A Apple apresenta amanhã, durante a conferência WWDC 2026, o novo iOS 27. Como é habitual, a primeira versão beta para programadores deverá ficar disponível poucas horas após a apresentação oficial, permitindo aos utilizadores mais curiosos experimentar desde logo as novas funcionalidades.

Embora a empresa mantenha o habitual secretismo, várias fugas de informação e relatórios de analistas revelaram já algumas das novidades mais importantes que deverão chegar ao iPhone com esta atualização.

Beta para programadores disponível já amanhã

Segundo informações avançadas por vários analistas, a primeira beta para programadores do iOS 27 deverá ser disponibilizada logo após o final da keynote de abertura da WWDC 2026, marcada para segunda-feira, dia 8 de junho.

A versão beta pública deverá chegar durante o mês de julho, enquanto a versão final será lançada em setembro.

Siri será a grande estrela da atualização

A maior novidade do iOS 27 deverá ser a profunda reformulação da Siri. A assistente virtual da Apple deverá ganhar capacidades muito mais avançadas graças à integração de inteligência artificial generativa.

Entre as funcionalidades esperadas estão:

Compreensão do contexto pessoal do utilizador.

Capacidade de pesquisar informações em emails, mensagens, fotografias e ficheiros.

Maior integração com aplicações.

Compreensão do conteúdo apresentado no ecrã.

Interface renovada com funcionalidades semelhantes às dos chatbots modernos.

Algumas informações apontam ainda para a possibilidade de existir uma lista de espera inicial para acesso às funcionalidades mais avançadas da nova Siri.

Mais inteligência artificial em todo o sistema

O iOS 27 deverá expandir significativamente o conceito de Apple Intelligence.

As aplicações nativas da Apple poderão receber várias melhorias alimentadas por IA:

Ferramentas avançadas de edição de fotografias.

Organização inteligente de separadores no Safari.

Criação de automatizações em linguagem natural através da aplicação Atalhos.

Sugestões mais inteligentes na escrita e correção gramatical.

Melhorias na aplicação Saúde com análises personalizadas.

Melhor desempenho e mais autonomia

Além das novas funcionalidades, a Apple deverá apostar fortemente na otimização do sistema.

Diversos relatórios indicam que a empresa pretende fazer do iOS 27 uma atualização focada na estabilidade, desempenho e eficiência energética, algo semelhante ao que aconteceu com versões históricas como o Snow Leopard no Mac.

A consequência poderá ser uma melhoria visível da autonomia dos iPhones compatíveis.

Carteira, Câmara e notificações também recebem novidades

Entre as restantes novidades apontadas pelos rumores encontram-se:

Criação manual de cartões e passes na Carteira

Divisão de pagamentos através do Apple Cash

Melhorias na aplicação Câmara com integração de funcionalidades de inteligência artificial

Novo comportamento das notificações, que poderão surgir pela lateral esquerda do ecrã

Melhorias na ferramenta de limpeza de fotografias.

Que iPhones deverão receber o iOS 27?

Os rumores indicam que o iOS 27 deverá ser compatível com o iPhone 12 e modelos posteriores. Equipamentos mais antigos, como a gama iPhone 11 e o iPhone SE de segunda geração, poderão ficar de fora desta atualização.

A confirmação oficial chegará amanhã durante a apresentação da Apple na WWDC 2026. Até lá, tudo indica que a inteligência artificial será o elemento central da maior atualização do iPhone para este ano.

Como é sabido, o evento, tudo o que se vai passar na keynote, será acompanhado aqui... no Pplware.