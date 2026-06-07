iOS 27 chega amanhã em versão beta: estas são as novidades que a Apple deverá anunciar
A Apple apresenta amanhã, durante a conferência WWDC 2026, o novo iOS 27. Como é habitual, a primeira versão beta para programadores deverá ficar disponível poucas horas após a apresentação oficial, permitindo aos utilizadores mais curiosos experimentar desde logo as novas funcionalidades.
Embora a empresa mantenha o habitual secretismo, várias fugas de informação e relatórios de analistas revelaram já algumas das novidades mais importantes que deverão chegar ao iPhone com esta atualização.
Beta para programadores disponível já amanhã
Segundo informações avançadas por vários analistas, a primeira beta para programadores do iOS 27 deverá ser disponibilizada logo após o final da keynote de abertura da WWDC 2026, marcada para segunda-feira, dia 8 de junho.
A versão beta pública deverá chegar durante o mês de julho, enquanto a versão final será lançada em setembro.
Siri será a grande estrela da atualização
A maior novidade do iOS 27 deverá ser a profunda reformulação da Siri. A assistente virtual da Apple deverá ganhar capacidades muito mais avançadas graças à integração de inteligência artificial generativa.
Entre as funcionalidades esperadas estão:
- Compreensão do contexto pessoal do utilizador.
- Capacidade de pesquisar informações em emails, mensagens, fotografias e ficheiros.
- Maior integração com aplicações.
- Compreensão do conteúdo apresentado no ecrã.
- Interface renovada com funcionalidades semelhantes às dos chatbots modernos.
Algumas informações apontam ainda para a possibilidade de existir uma lista de espera inicial para acesso às funcionalidades mais avançadas da nova Siri.
Mais inteligência artificial em todo o sistema
O iOS 27 deverá expandir significativamente o conceito de Apple Intelligence.
As aplicações nativas da Apple poderão receber várias melhorias alimentadas por IA:
- Ferramentas avançadas de edição de fotografias.
- Organização inteligente de separadores no Safari.
- Criação de automatizações em linguagem natural através da aplicação Atalhos.
- Sugestões mais inteligentes na escrita e correção gramatical.
- Melhorias na aplicação Saúde com análises personalizadas.
Melhor desempenho e mais autonomia
Além das novas funcionalidades, a Apple deverá apostar fortemente na otimização do sistema.
Diversos relatórios indicam que a empresa pretende fazer do iOS 27 uma atualização focada na estabilidade, desempenho e eficiência energética, algo semelhante ao que aconteceu com versões históricas como o Snow Leopard no Mac.
A consequência poderá ser uma melhoria visível da autonomia dos iPhones compatíveis.
Carteira, Câmara e notificações também recebem novidades
Entre as restantes novidades apontadas pelos rumores encontram-se:
- Criação manual de cartões e passes na Carteira
- Divisão de pagamentos através do Apple Cash
- Melhorias na aplicação Câmara com integração de funcionalidades de inteligência artificial
- Novo comportamento das notificações, que poderão surgir pela lateral esquerda do ecrã
- Melhorias na ferramenta de limpeza de fotografias.
Que iPhones deverão receber o iOS 27?
Os rumores indicam que o iOS 27 deverá ser compatível com o iPhone 12 e modelos posteriores. Equipamentos mais antigos, como a gama iPhone 11 e o iPhone SE de segunda geração, poderão ficar de fora desta atualização.
A confirmação oficial chegará amanhã durante a apresentação da Apple na WWDC 2026. Até lá, tudo indica que a inteligência artificial será o elemento central da maior atualização do iPhone para este ano.
Como é sabido, o evento, tudo o que se vai passar na keynote, será acompanhado aqui... no Pplware.