Bezior X500 Pro – a bicicleta elétrica que vai melhorar a sua mobilidade

Hoje, as bicicletas elétricas estão muito mais acessíveis e têm vindo então trazer mais adeptos para as estradas, que optam por deixar o carro na garagem. A Bezior X500 Pro é um desses exemplos ao incluir um motor elétrico que o auxilia a cada pedalada.

Venha conhecer melhor esta proposta.

Portugal tem um clima ótimo o que faz com que a bicicleta seja um meio de transporte ideal para mais de metade do ano, pelo menos para quem tem medo da chuva. No entanto, o que tem de bom no clima tem de mau no terreno. São raras as localidades que não tem subidas e descidas a cada quilómetro o que acaba por afastar algumas pessoas deste meio de transporte.

Assim, para responder às exigências de mobilidade dos dias de hoje, muitas são as empresas que oferecem soluções elétricas, adaptadas às preferências de cada utilizador. Assim, ter uma bicicleta que conjugue o pedalar com uma bateria elétrica só pode ser encarada como uma vantagem.

Bicicleta elétrica Bezior X500 Pro

A Bezior X500 Pro apresenta-se como uma bicicleta de montanha que, na verdade, é híbrida. Ou seja, pode ser movida através do bom e velho pedal, mas também tem uma bateria elétrica que ajuda nos terrenos mais difíceis.

A bateria é de 10,4Ah e tem 48V, demorando a carregar na totalidade cerca de 5 horas. O motor tem uma potência de 500W. Com a ajuda do motor é possível atingir uma velocidade máxima de 30 km/h, sendo que numa utilização combinada, será possível fazer cerca de 100 km com carga na bateria.

Para condução, o utilizador terá à sua disposição o modo 100% elétrico, o modo híbrido e um terceiro que funcionará só a pedal. Tem ainda um sistema de transmissão de 7 velocidades Shimano. Existe um painel frontal na bicicleta onde o poderá escolher estes modos e ter acesso a informações como nível da bateria e quilómetros percorridos, por exemplo.

A bicicleta tem roda de 26″ e largura de 5 cm, é em liga de alumínio e suporta peso até 200 kg. De notar que a bicicleta é dobrável, pesa apenas 23 kg e é resistente a água e poeiras, com certificado IP54.

A Bezior X500 Pro está disponível por 857,99 €, com o código de desconto CCAGR. O envio é feito a partir da Europa e não tem custos associados.

Bezior X500 Pro