Apple lançou iOS 15 beta 5 para programadores e traz mais novidades

Rumo à versão final, a Apple tem disponibilizado em cada versão beta do iOS 15 algumas das novidades prometidas. Assim, de forma a perceber a integração de recursos novos, o utilizador que usa já estas versões beta vai tomando o pulso ao que aí vem.

Há algumas horas a empresa de Cupertino disponibilizou a beta 5 do iOS 15 e do iPadOS 15 para programadores. Apesar destas betas não trazerem tantas alterações quanto as anteriores, incluiu, contudo, alguns ajustes relevantes.

Já é tradição as quintas versões beta dos novos sistemas operativos começarem a trazer um sistema mais polido. Assim, para não fugir à regra, o iOS 15 e iPadOS 15 trazem uma maior estabilidade. Claro, continua a ter o polémico novo modo de interagir com o browser Safari, que vai ser uma luta para a Apple agradar a gregos e a troianos.

Conforme podemos ver no site developer.apple, o iOS 15 beta 5 apresenta o número de compilação de 19A5318f. Os programadores podem atualizar a partir da beta 4 através das Definições -> Geral -> Atualização do Software.

O que há de novo no iOS 15 beta 5?

Conforme foi referido em cima, há algumas novidades, apesar de não serem tão profundas como nas versões beta anteriores. Assim, podemos perceber que a aplicação Meteorologia tem um novo ícone que adiciona profundidade, tornando-o semelhante ao ícone do Mapas no iOS 15. Além disso, há novos ecrãs de integração para as aplicações Mapas, Casa e Fotografias.

No iPadOS 15 beta 5, a Apple fez uma pequena alteração na interface do Safari, então a barra de endereços agora está delineada em vez de preenchida.

O iPadOS 15 beta 5 também traz uma nova configuração “Usar ícones grandes” para a área “Ecrã inicial e Dock” na aplicação Definições. Isso estava localizado anteriormente na área de configurações de “Ecrã e Brilho”.

Além disso, a app Definições na opção Safari e depois em Acessibilidade, há uma nova opção para “Mostrar cor nas barras superior e inferior”.

Outro pormenor que mudou foi a nova mensagem para “iPhone localizável depois de desligado”.

Outro melhoramento deu-se na Central de notificações com o design dos grupos de notificações. De acordo com as notas de lançamento da Apple: “Contactos herdados foram removidos do iOS e iPadOS 15 beta 5 e voltarão numa versão futura.”. Há também um novo indicador na App Store para quando o utilizador tem uma versão beta TestFlight de uma aplicação instalada.

A app Lembretes ganhou um ecrã de explicação para detalhar o novo recurso Lista inteligente:

Na App Store também existe uma janela de explicação que refere alguns detalhes sobre o Serviço de localização.

Estas são algumas das novidades captadas na beta 5, no entanto, seguramente outras aparecerão ao longo dos próximos dias. Espera-se que tenha sido corrigido um bug na ligação a alguns dispositivos Bluetooth. Há também um melhoramento nalguns serviços, visto que deixam de consumir tanta energia. A instalação do iOS 15 beta 5 foi bastante rápida. Portanto, vamos lá ver no dia a dia como se comporta.