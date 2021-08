Atualização [15:00]: Já se conhecem as novidades da OnePlus...

Falta apenas uma hora para a Samsung dar a conhecer oficialmente os seus smartphones dobráveis. O Samsung Galaxy Z Fold3 e o Z Flip3 serão as estrelas do evento, mas a OnePlus parece que quer roubar as atenções.

Há um vídeo partilhado nas contas das redes sociais oficiais da empresa nos Estados Unidos da América que parece revelar um potencial smartphone dobrável a ser apresentado ao mesmo tempo que os dobráveis da Samsung. O que estará a OnePlus a preparar?

A OnePlus continua na sua caminhada no segmento dos smartphones e a ganhar cada vez mais força. É pioneira nalgumas tecnologias, consegue oferecer produtos de excelente desempenho e recentemente melhorou um dos seus pontos mais fracos, o da fotografia.

No entanto, a empresa ainda não tinha sido associada a nenhum produto dobrável, como já aconteceu com muitas outras do segmento.

Longe dos rumores, foi a própria OnePlus, através da conta do Twitter e do Instagram dos Estados Unidos, que partilhou um vídeo que revela aquilo que poderá ser um smartphone dobrável.

Associado a este vídeo, além dos ecrãs que revelam as cores de uma galáxia, há uma data e uma hora. Precisamente, o dia de hoje (11 de agosto de 2021) e as 10am ET (ou seja, as 15 horas de Lisboa). Ora, este é exatamente o mesmo horário que a Samsung reservou para apresentar a sua nova geração de smartphones dobráveis.

OnePlus quer sabotar evento da Samsung?

Com esta chamada de atenção feita em "última hora", é impossível não associar esta ação da OnePlus ao evento da Samsung e a um desviar de atenções, tanto por parte dos fãs da marca, como da própria cobertura pela imprensa.

Não se sabe de todo o que estará para vir do lado da OnePlus, mas é certo que estarmos de olho no evento da Samsung, que será transmitido em direto aqui no Pplware e onde serão revelados todos os pormenores dos novos produtos. Estaremos, claro, atentos ao que a OnePlus estará a preparar.

Atualização:

Entretanto, a OnePlus já revelou a surpresa que tinha... Basicamente é um desconto de 50% na compra de um OnePlus 9, mas só para os Estados Unidos.