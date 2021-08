Há muito que a Samsung tem vindo a prometer novidades para o ramo dos seus smartphones. Este era o momento de conhecer o novo Galaxy Note, algo que sabemos que este ano não irá conhecer, ficando assim em aberto muito.

A Samsung quer explicar o seu slogan "Será que 'bom' é bom o suficiente?" e tudo aponta para que a resposta venha de smartphones dobráveis. É por isso hora de conhecer as novas propostas da marca, que vão certamente mudar muito o que é o padrão do mercado e mostrar que a Samsung ainda se consegue reinventar.

As fugas de informação, normais nestes momentos, têm apontado que vamos ter não uma, mas sim 2 propostas. A marca estará a apostar fortemente nos seus dobráveis e assim é natural que surjam as esperadas atualizações dos equipamentos que tem já no mercado.

Mesmo sendo esta renovação, está presente a herança Note e por isso será interessante ver como a marca vai substituir este seu ícone do mundo dos smartphones. As provas estão já apresentadas, mas há que ver como fica a usabilidade.

Claro que, e como é normal nestes momentos, a Samsung não se vai limitar a apresentar smartphones. Há que completar o seu ecossistema e mostrar também os novos Buds e o seu Watch. Este último desperta interesse acrescido, uma vez que deverá abrir caminho para o novo Wear OS e para a parceria com a Google.

É hora de acompanhar este evento e ver, finalmente, o que a Samsung preparou para o mercado. A aposta é forte e, caso se confirme a chegada dos dobráveis, será interessante ver como a marca incorpora e espírito Note nestas novas propostas.