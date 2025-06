Este robô topógrafo é capaz de traçar até 17 km por dia, 8 vezes mais rápido do que os humanos

CivDot, o robô topógrafo que pinta coordenadas, marca 3.000 pontos por dia em obras de construção e automatiza o processo de marcação com precisão de 8 mm. Esta é a nova vaga de tecnologias elétricas e autónomas.

Robô topógrafo em 7 pontos: Robôs topográficos automáticos

Até 8 vezes mais rápidos do que humanos

3.000 pontos marcados por dia

Precisão até 8 mm

Funcionam a bateria, com 8 h de autonomia

Operam com ficheiros CSV e marcam com tinta ou laser

Complementam, mas ainda não substituem, os trabalhadores humanos

Civ Robotics: Automação na fase prévia à construção

A empresa Civ Robotics, sediada em São Francisco, desenvolveu um robô chamado CivDot, concebido para acelerar o processo de marcação topográfica em estaleiros de construção.

Ao contrário de outros robots focados na construção de paredes ou impressão de casas, o CivDot atua antes da colocação do primeiro tijolo: marca o terreno com precisão milimétrica, otimizando os tempos de preparação da obra.

Como funciona o CivDot?

Este robô opera de forma autónoma após receber um ficheiro CSV com as coordenadas do projeto.

Com base nesses dados, desloca-se pelo terreno, marcando pontos exatos com:

Tinta em spray

Luz laser

Uma pessoa acompanha o processo, adicionando marcadores físicos como bandeiras ou estacas, para complementar os sinais digitais do robô.

Desempenho e precisão

Os números falam por si:

Até 3.000 pontos marcados por dia

Cobertura de 27 km lineares

Precisão até 8 mm

Altura livre ao solo: 3 metros

8 horas de autonomia por carga

Em comparação, uma equipa humana típica marca entre 200 e 450 pontos por dia, tornando o CivDot até 8 vezes mais eficiente.

Além disso, o CivDot possui altifalantes integrados que anunciam as características de cada ponto marcado, facilitando a revisão e documentação em tempo real.

Comparação com outras tecnologias de automação na construção

O CivDot junta-se a uma nova geração de soluções robotizadas no setor da construção:

O camião colocador de tijolos Hadrian X, que instala até 500 blocos por hora

Impressoras 3D que constroem estruturas habitáveis em menos de 24 horas

Robots que projetam argila estrutural a 10 m/s

Estas inovações não substituem por completo os trabalhadores, mas transformam radicalmente a velocidade, a eficiência e a segurança no trabalho.

Potencial desta tecnologia

A implementação de robôs como o CivDot visa não só acelerar processos, mas também reduzir o impacto ambiental da construção civil, um dos setores mais poluentes a nível global.

Como contribui?

Minimiza erros, evitando novos trabalhos e desperdício de recursos

Otimiza o uso de materiais, graças a uma melhor planificação

Reduz a necessidade de maquinaria pesada nas fases iniciais

Facilita projetos de energia renovável e urbanismo sustentável, com rápida instalação em zonas remotas

Em suma, tecnologias como as da Civ Robotics apontam para um futuro da construção mais inteligente, eficiente e alinhado com os objetivos globais de sustentabilidade.