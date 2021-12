Piloto automático do Tesla Model X ajuda no parto de um bebé

A Tesla está a escrever a história do automobilismo e já está a projetar para um futuro próximo o tempo em que os humanos vão deixar de conduzir. Com a sua tecnologia atual, os carros já têm um significativo nível de assistência à condução. Tanto é que foi esta tecnologia, o Autopilot (ou piloto automático) que auxiliou um casal na hora do parto.

O bebé, que se chama Maeve, veio ao mundo dentro do Model X que se dirigia para o hospital enquanto o pai ajudava a esposa a dar à luz.

Parto ajudado pelo piloto automático do tesla Model X

A Tesla orgulha-se de ter nos seus carros tecnologias projetadas para ajudar na segurança dos seus ocupantes. Contudo, o Autopilot já tem na sua lista alguns feitos notáveis, entre eles, este que ajudou na hora do parto.

Segundo informações, em setembro de 2021, uma situação bastante atípica marcou a família Yiran e Keating Sherry. A filha deles nasceu no seu Tesla Model X. A história espalhou-se e enquanto estava no hospital, o bebé, que os seus pais chamaram de Maeve, foi apelidado de “o bebé Tesla” pela equipa de enfermagem.

A família Sherry disse saber que o seu bebé provavelmente nasceria naquele dia, mas não esperava uma chegada tão rápida. Durante a tarefa matinal para preparar o seu filho Rafa para a pré-escola, a bolsa de águas de Yiran rebentou e a família entrou no seu Tesla Model X para levar a mulher ao hospital.

Yiran agachou-se no chão em frente ao banco do passageiro dianteiro enquanto sofria de fortíssimas contrações. Keating lutava para levá-la rapidamente ao hospital na hora de ponta.

A esposa apertava de tal forma a mão do marido que ele percebeu que tinha de a ajudar. Contudo, a sua atenção era a de conduzir com o máximo de cuidado e o mais rápido que conseguisse. Olhando para a situação, o condutor lembrou-se que o Tesla tinha o piloto automático que poderia ajudar nesta hora e ligou-o.

Embora o seu foco ainda fosse necessário para a condução, Keating foi capaz de se concentrar mais na sua esposa e em ajudá-la. O homem diz estar profundamente grato à Tesla e os seus engenheiros pelo desenvolvimento do piloto automático.

Autopilot: Sistema de auxílio à condução permite redobrada segurança

A viagem da sua casa ao hospital demorava apenas 20 minutos. Contudo, o trânsito poderia atrasar mais a chegada e a sua filha não podia esperar. Nasceu ali mesmo, dentro do carro elétrico da Tesla.

Esta história demonstra como o piloto automático é útil, e por vezes é completamente insubstituível. A mulher precisava desesperadamente do apoio do marido enquanto dava à luz a sua filha. O piloto automático da Tesla assumiu a função de condução e levou a família em segurança até ao hospital.