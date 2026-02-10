Zonas afetadas pelas tempestades: isenção de portagens prolongada até dia 15 de fevereiro

Devido à depressão Kristin, o Governo avançou com a Isenção do pagamento de portagens. Na passada segunda-feira o Governo decidiu prorrogar até ao próximo dia 15 de fevereiro, a isenção de portagens nas autoestradas afetadas pelas tempestades.

O Governo decidiu estender até 15 de fevereiro a isenção de portagens nas autoestradas que servem as zonas que continuam em situação de calamidade após a passagem da depressão Kristin. A medida foi anunciada esta segunda-feira como parte das iniciativas de apoio às regiões mais afetadas pelo mau tempo.

Lanços das autoestradas com Isenção de Portagens

A isenção aplica-se ao tráfego que tenha origem ou destino em determinados lanços das autoestradas A8, A17, A14 e A19, nomeadamente:

A8 - entre o nó de Valado de Frades e o nó de Leiria Nascente;

A17 - entre o nó da A8 e o nó de Mira;

A14 - entre Santa Eulália e o nó de Ançã;

A19 - entre o nó de Azoia e o nó de São Jorge.

A medida foi tomada em conjunto com as concessionárias e subconcessionárias responsáveis por esses troços e estará em vigor até às 24h do dia 15 de fevereiro, cobrindo todo o período em que vigora a situação de calamidade decretada pelo Governo.