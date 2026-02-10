A publicidade já chegou em testes reais no ChatGPT da OpenAI

Seguindo a mesma estratégia da Netflix, após prenderem o público, as empresas de IA estão agora a implementar publicidade. Era, na verdade, algo que já se esperava, mas que agora se torna finalmente uma realidade. A OpenAI coloca finalmente publicidade no ChatGPT, contra a vontade de todos.

Publicidade chegou em testes reais no ChatGPT

Um dia depois de a Anthropic ter criticado os chatbots com publicidade durante o Super Bowl, a OpenAI planeia lançar imediatamente os anúncios no ChatGPT, de acordo com um memorando interno que foi divulgado por Sam Altman. O marketing de IA seguirá a mesma estratégia das plataformas de streaming, que tem gerado resultados tão positivos para a Netflix e outras empresas do setor.

Na primeira fase, a IA era quase gratuita, permitindo que as pessoas a experimentassem e se tornassem dependentes dela. Agora começa a segunda fase, com a introdução de anúncios nas contas gratuitas ou nas mais baratas das contas pagas. Numa terceira fase, os limites das versões gratuitas serão reduzidos e a publicidade aumentará, enquanto as taxas de subscrição subirão gradualmente.

Há poucos dias, surgiu uma polémica quando foi divulgada a informação de que a Anthropic, criadora da IA ​​​​Claude, tinha preparado um anúncio para o Super Bowl satirizando a publicidade no ChatGPT, com o slogan: “Os anúncios chegam à IA, mas não ao Claude”. Sam Altman ficou furioso, chamando a Anthropic de “desonesta”.

Testes reais com anúncios na IA da OpenAI

Por fim, o anúncio divulgado pelos criadores de Claude foi bem mais ameno: “Há um momento e um lugar certos para os anúncios. As vossas conversas com a IA não deveriam ser um deles”. Apenas um dia depois, a OpenAI lança publicidade no ChatGPT, de acordo com um memorando interno obtido por vários meios de comunicação. De acordo com o comunicado, os anúncios vão estrear nas contas gratuitas e na conta paga ChatGPT Go.

Serão exibidos claramente como publicidade na lateral, fora do chat. Os anunciantes não terão acesso ao conteúdo do chat, mas a OpenAI irá exibir anúncios com base no que está a ser discutido. Por outras palavras, trata-se de publicidade personalizada. Segundo fontes internas, a OpenAI espera que a receita com publicidade represente pouco menos de metade da receita total da empresa.

O memorando refere ainda que o ChatGPT cresce 10% ao mês e que, esta semana, a OpenAI vai lançar uma nova versão do GPT, seguindo a versão para programação do Codex, lançada na semana passada. A publicidade chega à IA, algo inevitável dado o enorme custo que gera e o facto de poucas pessoas terem subscrito contas pagas. A questão crucial é determinar se este alcance será razoável ou excessivo.