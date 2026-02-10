Ferrari Luce: este é o design que o carro da Apple poderia ter tido

Já se falou muito sobre a mudança da Ferrari para os elétricos. Sabe-se que em breve terá uma proposta 100% elétrica. Jony Ive, antigo responsável de design da Apple, passou anos a trabalhar no design de interiores do Ferrari Luce, que agora foi conhecido. Incorporou uma infinidade de controlos físicos, uma mudança em relação à sua obsessão por ecrãs tácteis no iPhone.

Revelados os interiores do Ferrari Luce por Jony Ive

A LoveFrom, estúdio de design fundado por Jony Ive após a sua saída da Apple em 2019, já trabalhou para vários clientes. Um botão para um casaco Moncler, um gira-discos para a Linn, uma lanterna náutica em colaboração com a Balmuda e até a interface da aplicação Airbnb. Enquanto aguarda pelo primeiro hardware da OpenAI, o guru do design revelou o interior do Luce, o primeiro carro elétrico da Ferrari.

A berlina, que será oficialmente apresentada na sua totalidade em maio, apresenta um interior inteiramente desenhado por Jony Ive e o seu sócio, Marc Newson. O Luce faz um uso extensivo de mostradores, interruptores e alavancas! Estão por todo o lado: abaixo do ecrã OLED touchscreen de 10,12 polegadas, acima do relógio simulado à direita do ecrã e na consola central.

De cada lado do volante, encontram-se dois módulos de controlo analógicos. Os limpa-para-brisas são operados por um pequeno botão rotativo com uma lente de aumento que amplia a definição selecionada. Na verdade, são quatro painéis OLED (fornecidos pela Samsung). Atrás do ecrã, está o painel de instrumentos, que exibe com destaque o velocímetro e o nível da bateria — também um ecrã circular com várias animações subtis.

Este poderia ser design do carro elétrico da Apple

À esquerda, um segundo ecrã indica o modo de condução, que o condutor pode alterar em tempo real (o e-Manettino). O ecrã à direita exibe até sete informações (bateria, pressão dos pneus, estado do veículo, etc.) que o condutor seleciona através de uma alavanca mecânica.

Na consola central, junto ao seletor de velocidades, existe um compartimento para a chave, que possui um ecrã E Ink amarelo. A cor desaparece assim que a chave é inserida, enquanto a parte superior do seletor de velocidades se ilumina. Fiel ao estilo de Jony Ive, todos estes elementos são moldados a partir de uma mistura de alumínio anodizado e vidro. Estão disponíveis três cores: cinzento, preto espacial e ouro rosa.

Todos estes elementos permitem imaginar, por contraste, o que o carro da Apple, o famoso Project Titan, poderia ter sido. Depois de vários anos de rumores e ideias, este projeto foi abandonado pela fabricante de Cupertino na primavera de 2024.