Desde que a OpenAI surgiu que a Microsoft está presente nos seus negócios. A gigante do software foi uma das investidoras iniciais na IA e agora está a recolher os dividendos. Após um período menos positivo na relação destas empresas. Tudo parece agora resolvido e a Microsoft e OpenAI anunciam mudanças e uma próxima fase na sua parceria.

Microsoft e OpenAI anunciam mudanças e novo acordo

A Microsoft e a OpenAI emitiram um comunicado conjunto revelando que assinaram um memorando de entendimento não vinculativo para a "próxima fase" da sua parceria. As empresas ainda estão a ultimar os termos do acordo e não divulgaram detalhes sobre como será o seu futuro. Mas, segundo o The New York Times, o acordo inclui como as partes partilham a tecnologia e as receitas provenientes dessas tecnologias.

O novo acordo também modifica alegadamente a cláusula original, que afirma que a Microsoft não pode aceder à tecnologia mais poderosa da OpenAI se o seu conselho decidir que atingiu a inteligência artificial geral (IAG) semelhante à humana.

Além do novo acordo, é afirmado que a OpenAI doa uma participação acionista de pelo menos 100 mil milhões de dólares ao seu braço sem fins lucrativos. Esta continuará a supervisionar e controlar a organização. Foi revelado que uma alteração no acordo da empresa abre caminho para a transição da OpenAI para uma corporação de benefício público. Também será um tipo de corporação que visa causar um impacto positivo na sociedade, e para um eventual IPO.

Uma nova fase na parceria destas empresas de IA

A OpenAI precisava primeiro de chegar a um acordo aceitável com a Microsoft, incluindo o valor do capital que receberia no braço com fins lucrativos da empresa de IA. A Microsoft investiu mais de 13 mil milhões de dólares na OpenAI e tem direito a 49% dos seus lucros futuros.

Os relatos sobre a OpenAI se distanciar da sua complexa estrutura sem fins lucrativos começaram a surgir no ano passado. No final de 2024, a empresa anunciou oficialmente o seu plano de se transformar numa corporação de utilidade pública com ações ordinárias. Isto irá permitir levantar o capital necessário com termos convencionais, como outras empresas deste setor.

Em maio, no entanto, a OpenAI anunciou que não iria mais retirar o controlo do seu braço com fins lucrativos ao conselho da organização sem fins lucrativos. A OpenAI foi fundada como uma organização sem fins lucrativos e hoje é supervisionada e controlada por esta organização sem fins lucrativos. Daqui para a frente, continuará a ser supervisionada e controlada por esta organização sem fins lucrativos.