Samsung apagará dados de saúde a quem se recusar treinar a sua IA

A Samsung acaba de implementar uma medida que vai trazer problemas a muitos utilizadores. Anunciou que o Samsung Health liga agora a sincronização das informações ao treino dos seus modelos de IA. O pior é que quem se recusar a participar, corre o risco de perder todo os dados do seu historial de saúde.

Samsung usará dados de saúde para treinar IA

Segundo é revelado, a empresa sul-coreana adicionou uma opção chamada "Consentimento para a utilização de dados de saúde para treino e modelação de IA " às definições do Samsung Health. Quem tentar desativar a funcionalidade recebe uma notificação a alertar que não será possível sincronizar os dados de saúde com a conta Samsung. Todas as informações serão eliminadas, a menos que exista uma obrigação legal que impeça.

Como é comum nestes casos, a Samsung afirma que a recolha de dados é utilizada para melhorar o Samsung Health com algoritmos mais precisos. As informações incluem os padrões de sono, registos de medicação, histórico médico e dados relacionados com o ciclo menstrual.

Quem consentiu partilhar os dados de bem-estar, a Samsung poderá usar informações relacionadas com medidas corporais, nutrição, contagem de passos e atividade física. O mesmo se aplica aos dados de medicamentos, incluindo prescrições e dosagens específicas. Para os registos médicos, a empresa utilizará os seus diagnósticos, prognósticos e resultados de exames anteriores para treinar a sua IA.

Quem recusar vai perder informação acumulada

Os utilizadores terão a palavra final sobre partilhar ou não as suas informações com o Samsung Health. Basta aceder às definições da aplicação para interromper a recolha de dados. A empresa salientou que este mesmo consentimento também se aplicará a outras versões do Samsung Health instaladas em dispositivos diferentes que partilhem a mesma conta.

Os termos atualizados surgem após o Samsung Health ter recebido uma atualização antes do lançamento do Galaxy Watch 9 e da One UI 9. Entre as novas funcionalidades está uma ferramenta que analisa os sinais biométricos durante a noite e alerta para possíveis doenças ou fadiga. Conhecida como Sinais Vitais, monitoriza a frequência cardíaca, temperatura, frequência respiratória e níveis de oxigénio no sangue.

As novas funcionalidades são baseadas em IA e utilizarão dados recolhidos do novo Galaxy Watch 9. Embora inicialmente exclusivos dos novos smartwatches, alguns serão disponibilizados para outros modelos nos próximos meses. No entanto, há que decidir primeiro se se deseja partilhar os dados de saúde para treinar os modelos ou simplesmente ignorar estas características e seguir em frente.