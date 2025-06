Elétricos ganham força: Amazon compra 5000 carrinhas elétricas Mercedes para a sua frota

Paulatinamente, o mercado empresarial começa a fortificar a aposta nos veículos elétricos. O que há uns anos parecia difícil de vingar, hoje já vemos a tecnologia tentacularizar-se nos mais variados segmentos. Agora foi a Amazon que comprou 5 mil carrinhas elétricas da Mercedes para renovar a sua frota.

Entregas elétricas da Amazon na Europa

A Mercedes-Benz está a enviar cerca de 5.000 carrinhas elétricas para os parceiros de entrega europeus da Amazon, na sua maior entrega de veículos elétricos até à data. A frota chegará às ruas de cinco países nos próximos meses.

Três quartos da frota são carrinhas eSprinter maiores da Mercedes, enquanto as restantes são carrinhas eVito mais compactas. Mais de 2.500 vão para a Alemanha e a Amazon afirma que esta nova frota de veículos elétricos ajudará a entregar mais de 200 milhões de encomendas por ano em toda a Europa.

Esta é a maior encomenda de veículos elétricos que a Mercedes-Benz Vans já recebeu. Baseia-se numa parceria que começou em 2020, quando a Amazon adicionou pela primeira vez mais de 1800 carrinhas elétricas da Mercedes à sua rede de entregas.

Estamos a intensificar ainda mais a nossa relação de longa data com a Amazon e a trabalhar em conjunto para um futuro de transporte totalmente elétrico. A nossa eVito e eSprinter são perfeitamente adaptadas para atender às necessidades dos nossos clientes comerciais em relação à eficiência e alcance.

Disse Sagree Sardien, diretor de vendas e marketing da Mercedes-Benz Vans.

Até 2040 tudo elétrico na Amazon

Em 2020, a Mercedes-Benz aderiu ao Compromisso Climático da Amazon, um compromisso que a Amazon cofundou com a Global Optimism para atingir o zero líquido até 2040.

Tanto a eSprinter como a eVito foram concebidas a pensar nos condutores de entregas. Com as baterias colocadas na parte inferior da carroçaria, as carrinhas oferecem um espaço de carga sem restrições. Ambos vêm equipados de série com o sistema multimédia MBUX, que permite a integração de paragens de carregamento automáticas e da rede pública de carregamento da Mercedes através da navegação.

A segurança e o conforto também receberam atualizações. As novas funcionalidades de assistência ao condutor são de série e as carrinhas Amazon são personalizadas com prateleiras e uma porta deslizante entre a cabina e a área de carga para facilitar o acesso às encomendas.

As carrinhas eVito, que foram construídas na fábrica da Mercedes em Vitória, Espanha, são ideais para entregas urbanas de última milha. Estão disponíveis com baterias de 60 kWh ou 90 kWh, com potências máximas do motor de 85 kW ou 150 kW, e podem percorrer até 480 km com uma carga completa.

Entretanto, o eSprinter é o mais versátil em termos de autonomia e volume de carga. Construído em Düsseldorf, está disponível em dois comprimentos e três tamanhos de bateria, com uma autonomia até 484 km. Possui até 14 metros cúbicos de espaço de carga e pode suportar um peso bruto de até 4,25 toneladas.