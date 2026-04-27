YU7 GT: novo elétrico da Xiaomi com 700 km de autonomia (CLTC)
O Xiaomi YU7 GT ainda nem chegou ao mercado e já está a dar que falar... e não é só pelo desempenho extremo. A marca chinesa promete uma autonomia que ultrapassa os 700 km, colocando este SUV elétrico diretamente na linha da frente da mobilidade elétrica.
Segundo as informações reveladas, o YU7 GT poderá atingir até 705 km de autonomia, segundo o ciclo CLTC, utilizado na China. Na prática, este ciclo é mais otimista do que o conhecido WLTP usado na Europa. Destaque ainda para o sensor LiDAR posicionado no tejadilho, que evidencia a aposta do novo SUV da Xiaomi na conjugação entre performance e sistemas avançados de assistência à con
Desempenho de hipercarro num SUV
Mas não é apenas na autonomia que o YU7 GT impressiona. Este modelo surge com especificações dignas de um superdesportivo:
- Potência a rondar os 1.000 cv
- Velocidade máxima próxima dos 300 km/h
- Bateria com cerca de 101,7 kWh
- Arquitetura elétrica de 800V, que permite carregamentos ultrarrápidos
Ou seja, estamos perante um SUV familiar… com alma de hipercarro.
Depois do impacto causado pelo Xiaomi SU7, a Xiaomi volta a mostrar ambição no setor automóvel com o YU7 GT. A estratégia visa oferecer tecnologia de ponta, autonomia competitiva e desempenho elevado, tudo isto com um posicionamento potencialmente agressivo no preço. Segundo informações, este novo SUV elétrico chegará já em maio ao mercado.