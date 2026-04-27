YU7 GT: novo elétrico da Xiaomi com 700 km de autonomia (CLTC)

O Xiaomi YU7 GT ainda nem chegou ao mercado e já está a dar que falar... e não é só pelo desempenho extremo. A marca chinesa promete uma autonomia que ultrapassa os 700 km, colocando este SUV elétrico diretamente na linha da frente da mobilidade elétrica.

Segundo as informações reveladas, o YU7 GT poderá atingir até 705 km de autonomia, segundo o ciclo CLTC, utilizado na China. Na prática, este ciclo é mais otimista do que o conhecido WLTP usado na Europa. Destaque ainda para o sensor LiDAR posicionado no tejadilho, que evidencia a aposta do novo SUV da Xiaomi na conjugação entre performance e sistemas avançados de assistência à con

Desempenho de hipercarro num SUV

Mas não é apenas na autonomia que o YU7 GT impressiona. Este modelo surge com especificações dignas de um superdesportivo:

Potência a rondar os 1.000 cv

Velocidade máxima próxima dos 300 km/h

Bateria com cerca de 101,7 kWh

Arquitetura elétrica de 800V, que permite carregamentos ultrarrápidos

Ou seja, estamos perante um SUV familiar… com alma de hipercarro.

Depois do impacto causado pelo Xiaomi SU7, a Xiaomi volta a mostrar ambição no setor automóvel com o YU7 GT. A estratégia visa oferecer tecnologia de ponta, autonomia competitiva e desempenho elevado, tudo isto com um posicionamento potencialmente agressivo no preço. Segundo informações, este novo SUV elétrico chegará já em maio ao mercado.