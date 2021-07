Nintendo Switch – Modelo OLED já foi apresentado e chega a 8 de outubro

A Nintendo acabou de anunciar a sua nova Nintendo Switch (modelo OLED). A nova versão de uma das mais populares consolas do mundo, tal como esperado, chega com um ecrã OLED de 7 polegadas, mas há mais pormenores para conhecer.

A Nintendo Switch (modelo OLED) será lançada ao mercado a 8 de outubro.

Nintendo Switch (modelo OLED)

Depois de muitos rumores, eis que a Nintendo formalizou o anúncio da sua nova consola. A Nintendo Switch (modelo OLED) é assim apresentada com algumas melhorias, sendo a principal delas o novo ecrã de 7 polegadas com painel OLED e resolução HD (720p).

Além do novo ecrã, a nova abordagem à consola Switch inclui um suporte ajustável para apoio de mesa, 64 GB de armazenamento interno e uma nova dock com uma porta Ethernet integrada. Também na parte do áudio houve melhorias tanto para uma utilização na mão como na mesa.

A Nintendo menciona apenas “jogos em HD” para a ligação à TV, pelo que o modo 4K falado em tantos rumores não deverá fazer parte deste novo modelo.

Segundo a Nintendo, a autonomia da Switch (modelo OLED) poderá ir até às 9 horas, o que acaba por ser a mesma anunciada para a versão anterior. Em termos de dimensões temos uma consola um pouco maior e um pouco mais pesada (320g)

Quanto a preços, para Portugal ainda não há indicação do preço, mas é apontado que custe 350 dólares, o que em euros não deverá ser muito diferente.