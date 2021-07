Samsung prepara o lançamento dos novos Galaxy Buds 2 e já há imagens

O mês de agosto trará consigo grandes novidades vindas da Samsung. A empresa deverá lançar os seus novos relógios e os novos smartphones dobráveis. Os relógios trarão um novo sistema operativo e os smartphones da linha Z Fold terão a já tão aguardada câmara sob o ecrã e o suporte à S Pen. Mas no segmento do áudio também existirão novidades.

Os Galaxy Buds 2 deverão ser apresentados ao lado dos smartphones dobráveis e já se sabe muita informação sobre eles.

O lançamento de um novo par de auscultadores da Samsung não é novidade nenhuma. Os Galaxy Buds 2, como já são apelidados, surgem como sucessores aos Galaxy Buds+ lançados no ano passado. Espera-se então que marquem uma evolução na linha de earbuds para uma experiência de som sem fios ainda mais envolvente.

O APK da app Galaxy Wearable já veio confirmar o nome dos novos auscultadores, bem como alguns pormenores de funcionamento. O nome foi também confirmado através da lista da FCC. Além do nome, revelou ainda alguns pormenores de design.

Os novos pormenores dos Samsung Galaxy Buds 2

Agora, Evan Blass foi mais longe com as imagens partilhada e mostra animações onde são visíveis os Galaxy Buds 2 nas cores branco, verde e lilás, numa caixa branca no exterior e com o interior a acompanhar a cor dos auscultadores.

Esta sequência de tweets revela ainda a indicação de que o produto terá cancelamento ativo de ruído, como, aliás, outra coisa não seria de esperar.

Cada auscultador mostra dois microfones do lado de fora. No lado interno, surgem os pinos de carregamento e sensores óticos para deteção de proximidade, para funcionalidades associadas quando os Galaxy Buds estão ou não colocados no ouvido.

Considerando as versões anteriores, na verdade, não existe nenhuma evolução substancial em termos de design.

Os Galaxy Buds 2 deverão chegar então com os novos smartphones dobráveis Z Flip3 e Z Fold3, e isto poderá acontecer já no próximo dia 11 de agosto. Resta esperar que a Samsung anuncie de forma oficial a data para mais um Unpacked.