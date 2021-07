Novo Samsung Galaxy Z Flip 3 pode ser lançado já a 11 de agosto

Os smartphones dobráveis ainda são direcionados para uma pequena parte dos consumidores. Mas as marcas que apostaram neste segmento continuam a apresentar e a lançar novos modelos, o que poderá também tornar estes equipamentos mais acessíveis num futuro breve.

A Samsung, por exemplo, conta com o interessante modelo do dobrável em concha Galaxy Z Flip. E segundo as mais recentes informações, a marca sul-coreana poderá lançar o seu Z Flip 3 já a 11 de agosto.

Galaxy Z Flip 3 pode chegar a 11 de agosto

A Samsung conta atualmente com dois formatos de smartphones dobráveis, o modelo Flip que dobra como uma concha, e o modelo Fold que dobra como um livro. Especificamente falando no Flip, já aqui havíamos mostrado algumas possíveis renderizações para o Galaxy Z Flip 3.

Agora, segundo dados mais recentes, tudo indica que a marca sul-coreana poderá lançar o Z Flip 3 no dia 11 de agosto. Mas alguns rumores vão ainda mais longe e indicam que a empresa vai mesmo lançar três modelos diferentes: o Galaxy Z Flip 3, o Z Flip 3 Lite, com um preço mais acessível, e ainda o Z Fold 3.

No entanto, outras fontes indicam que a Samsung já desistiu do modelo mais económico, o Z Flip 3 Lite, devido à escassez de componentes.

Estima-se que o Samsung Galaxy Z Flip 3 traga um ecrã Super AMOLED de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz. Já o ecrã externo deverá ser um Super AMOLED de 1,9 polegadas. Deve vir equipado com um SoC Snapdragon 888 da Qualcomm com 8GB de RAM e 256GB de armazenamento interno.

Quanto ao sistema, este deverá ser o Android 11 com One UI 3.1. Já as câmaras o modelo pode contar com duas de 12MP cada, enquanto que as selfies ficam a cargo de um sensor de 10MP. No que respeita ao valor, os rumores apontam para que o novo dobrável custe 1.249 dólares, cerca de 1.052 euros.

Apesar de ainda haver algumas reticências no que respeita à compra dos smartphones dobráveis, cada vez mais existem modelos que dão provas da sua resistência e durabilidade, promovendo assim a confiança dos consumidores nestes equipamentos.

De entre as marcas que já lançaram modelos, destacamos a Huawei, Motorola e Samsung. Mas há outras marcas com um pé neste mercado, trazendo algumas inovações. Exemplo disso é a Xiaomi que recentemente registou a patente de um smartphone com ecrã enrolável.