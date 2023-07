Lebron James associa-se a um novo comando DualSense

A super estrela da NBA, Lebron James, associou-se à Sony Playstation e nessa parceria surgiu o conceito de um novo comando DualSense. Agora já não há desculpas para não jogar o fantástico NBA 2K23, na Playstation 5.

Foi comunicado pela Sony Interactive Entertainment no próximo dia 27 de Julho deste ano, um novo comando para a Playstation 5 estará disponível.

Exclusivamente através da PlayStation Direct, este comando sem fios DualSense foi desenhado com apoio de LeBron James, a superestrela da NBA, dos LA Lakers. LeBron James esteve envolvido no processo de conceção do modelo, integrando imagens pessoais e frases emblemáticas do atleta.

Este comando entra à venda em Portugal através da loja PlayStation Direct a partir do próximo dia 27 de Julho mas, as reservas já estão disponíveis. Este DualSense estará disponível com um preço de 79,99€.

Esta parceria surge no âmbito do programa PlayStation Playmakers, que se trata de uma rede dinâmica de talentos das mais diferentes áreas e que partilham uma paixão muito própria pela PlayStation e jogos. Desta rede, fazer parte alguns dos melhores criadores, atletas, atores, artistas e jogadores da atualidade.

"Na PlayStation, apreciamos sempre a oportunidade de colaborar de forma criativa com líderes culturais que redefinem o que significa jogar - e viver a vida - sem limites. Foi por isso que revelámos recentemente o nosso novo programa PlayStation Playmakers", escreveu Eric Lempel, SVP & Head of Global Marketing na SIE. E acrescentou: "Desde os seus feitos recordistas no basquetebol até aos seus esforços extraordinários para ajudar a sua comunidade, LeBron é uma inspiração para muitos de nós na PlayStation". "Não podíamos ter pedido melhor parceiro para ser o primeiro colaborador de sempre a conceber produtos PlayStation de edição limitada", disse ainda.

"Ainda é uma loucura pensar que um miúdo de Akron, que cresceu a jogar jogos, pode criar algo assim. Conceber uma tampa para a consola e um comando com a PlayStation que remete para os meus alunos do I Promise e para a nossa origem é algo incrível. Espero que isto seja algo que continue a inspirar todos os que lhes tocarem e que todos se divirtam um pouco a tentar encontrar o significado de cada pormenor", comentou LeBron James a propósito desta parceria.

Agora, já não há desculpas para não se jogar o fantástico jogo NBA 2K23, que tivemos o prazer de experimentar aqui.