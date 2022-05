Mesmo com o domínio da Google e do Chrome, o mercado dos browsers tem estado ao rubro nos últimos meses, com o crescimento do Edge e de outros. A Microsoft quer ocupar um espaço que já foi seu e por isso preparou a sua proposta.

Este cenário está cada vez mais visível, ainda que tenha de crescer muito. Os mais recentes dados mostram isso e mostram como será o futuro no que toca a estas propostas para navegar na Internet, em qualquer plataforma.

Google e Microsoft dominam o acesso à Internet

Os próximos meses vão ser importantes para a Microsoft e para o Edge. Com o fim do IE no mercado empresarial, espera-se que a proposta que acompanha o Windows tenha um crescimento muito grande, atingindo valores que até agora este browser nunca teve.

Ainda assim, e com o cenário visível, dificilmente o Chrome será ultrapassado no que toca à sua utilização na Internet. O domínio é de tal forma grande, que atualmente 6 em cada 10 browsers são responsabilidade da Google e do Chrome.

Chrome domina mas Edge está a crescer

Claro que a concorrência também está presente, mas ainda muito longe para que possa ter qualquer impacto no mercado e no que este oferece. Os números mais recentes da conhecida StatCounter mostram isso mesmo.

Google Chrome - 66.64% (-0.65) Microsoft Edge - 10.07% (+0.42) Apple Safari - 9.61% (+0.05) Mozilla Firefox - 7.86% (+0.29) Opera - 2.43% (-0.38)

A tabela apresentada deixa claro como este mercado deverá evoluir. Os 10% que o Edge tem abram um caminho interessante para que possa crescer, em espacial estando este browser diretamente associado ao Windows.

No smartphone há apenas 1 browser a controlar

Curiosamente, e no que toca aos browsers para os dispositivos móveis, o cenário é muito diferente. Aqui temos uma posição muito mais visível do Safari, graças à quota de mercado que o iPhone tem. Ainda assim, o Chrome continua no topo, com mais de 60% das escolhas dos utilizadores.

Google Chrome - 63.57% (-0.02) Apple Safari - 24.82% (-0.01) Samsung Internet - 4.90% (+0.00) Opera - 1.88% (+0.00) UC Browser - 1.41% (+0.00)

Todas as mudanças que o Edge já teve, desde a sua apresentação há 7 anos, pesam contra este browser. A Microsoft tomou uma decisão arriscada há 2 anos e optou por basear a sua proposta no Chromium, algo que a maioria acabou por seguir.