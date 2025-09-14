Mozilla traz truque para desativar IA no Firefox e poupar energia

Os browsers já tem vários recursos de IA presentes há algum tempo. Estes são, na maioria dos casos, muito úteis, mas noutros conseguem ser quase desnecessários. Claro que ter uma forma de os desativar é excelente e a Mozilla tratou disso agora no Firefox. Assim, consegue-se poupar energia e recursos.

Mozilla traz truque para o Firefox

O Firefox é um dos browsers que incorporou inteligência artificial nos últimos meses, atraindo críticas tanto por parte dos utilizadores como de algumas organizações. Tudo se deve principalmente a questões relacionadas com o elevado consumo de CPU e bateria, mas também devido a questões de privacidade.

Para aliviar estas críticas, a Mozilla lançou uma política empresarial que permite aos utilizadores desativar a inteligência artificial no browser. Isto significa que os utilizadores comuns estão fora da equação, e não podem usar esta novidade, pelo menos por enquanto.

Entre as ferramentas que a Mozilla adicionou recentemente ao Firefox estão muitas interessantes e até úteis para os utilizadores. Falamos dos chatbots na barra lateral, o agrupamento de separadores inteligentes, as pré-visualizações de links com tecnologia de IA, a integração de PDF e a pesquisa avançada.

Possível desativar IA para poupar energia

Muitos utilizadores escolheram o Firefox nos últimos anos por ser mais favorável à privacidade. Claro que existiu um revés e a adição de funcionalidades de IA levou tanto as organizações como os utilizadores a solicitarem a possibilidade de os desativar. Este browser tornou-se para muitos complicado de usar.

Para já, a Mozilla respondeu com uma nova política empresarial que permite às empresas, escolas e instituições desativar estas funcionalidades de IA no Firefox. Para os utilizadores domésticos, a situação não muda e o menu de definições oferece apenas controlos limitados. Não existe um botão dedicado para desativar completamente a IA.

Será necessário aguardar mais algum tempo para vermos se esta mudança, que chegará primeiro aos ambientes empresarial e educativo, será o prelúdio para que os utilizadores comuns consigam também gerir todos estes recursos de IA no browser.