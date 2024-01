iPhone 16: como vai funcionar o novo botão de captura de fotografias

Os olhos da indústria tecnológica estão atualmente postos nos Apple Vision Pro. No entanto, não será o único grande lançamento da empresa de Cupertino este ano. Em setembro, será revelado o iPhone 16, a próxima geração do seu produto principal - e vem com algumas novidades para as fotografias.

Embora os rumores sugiram que o iPhone 16 não será um salto significativo em relação ao seu antecessor, um relatório recente sugere o contrário. Pode não haver muitas mudanças a nível de hardware, mas a Apple pode ter uma surpresa reservada que irá melhorar significativamente a experiência ao tirar fotografias e vídeos.

A principal novidade do iPhone 16 seria a integração de um novo botão para tirar fotografias. Este estaria localizado na parte inferior esquerda. Não é a primeira vez que ouvimos este rumor. No entanto, o referido órgão de comunicação social revela como irá funcionar.

Botão de captura do iPhone 16 poderá responder ao toque

Em primeiro lugar, refere que o botão de captura do iPhone 16, apesar de ser mecânico, também responde ao toque. Por exemplo, para fazer zoom, basta passar o dedo de um lado para o outro, consoante a distância que se pretende aproximar. Para focar a imagem, por outro lado, basta premir ligeiramente o botão de captura. E se estiver pronto para tirar uma fotografia ou começar a gravar um vídeo, basta premi-lo com um pouco mais de força.

Estes são apenas alguns exemplos que a Apple já está a testar nos protótipos do iPhone 16. No entanto, a resposta ao toque do botão de captura facilita a oferta de muitas mais funcionalidades.

A Apple está a testar um novo botão nos protótipos do iPhone 16 para ajudar as pessoas a tirar fotografias e vídeos rapidamente quando pegam no dispositivo na horizontal, de acordo com duas pessoas com conhecimento direto da situação. A Apple considerou o novo botão da câmara como um ponto de venda chave para o dispositivo, disseram estas pessoas.

Afirma a fonte. No entanto, não é totalmente garantido que o botão de captura veja a luz do dia com o iPhone 16. De facto, vários relatórios afirmaram que o iPhone 15 Pro perderia todos os seus botões físicos a favor de superfícies táteis. Mas acabou por vir com botões físicos - acrescentando ainda mais um, o botão de ação. Por isso, é melhor levar este relatório com pouco entusiasmo.

Se nada de anormal acontecer no final do ano, a Apple irá revelar o iPhone 16 e 16 Pro na sua habitual apresentação de setembro. Mais fugas de informação irão certamente surgir nos próximos meses.

