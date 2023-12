UE vai investir 1,2 mil milhões de euros em computação na cloud

Os serviços de computação na cloud, como o Microsoft Azure, o Amazon Web Services e o Google Cloud, estão entre os mais populares a nível mundial e pertencem a empresas norte-americanas. E este cenário já fez soar os alarmes na União Europeia (UE).

A quota das empresas locais no mercado global de computação na cloud não é muito significativa e, como se isso não bastasse, é ultrapassada por atores chineses como a Tencent e a Alibaba.

UE tem um plano para apoiar as empresas

Bruxelas aprovou esta terça-feira um plano de ajuda estatal para impulsionar as empresas de sete dos seus Estados-membros. Estamos a falar do projeto denominado IPCEI Next Generation Cloud Infrastructure and Services (IPCEI CIS), que inclui um financiamento público de 1,2 mil milhões de euros.

O fundo, que será constituído por contribuições da França, Alemanha, Hungria, Itália, Países Baixos, Polónia e Espanha, será complementado por um investimento de 1,4 mil milhões de dólares de agentes privados. A ideia é impulsionar "projetos inovadores" de 19 empresas dos Estados-Membros.

Didier Reynders, Comissário Europeu responsável pela Justiça e Concorrência, afirmou que o projeto irá criar, numa primeira fase, cerca de 1000 postos de trabalho diretos e indiretos. O IPCEI procurará desenvolver software para uma arquitetura híbrida multi-vendor com o objetivo de oferecer serviços interoperáveis.

Para a UE, esta dinâmica irá melhorar as possibilidades de concorrência das empresas. A nível técnico, esperam reduzir a necessidade de transmitir grandes volumes de dados para servidores centralizados, o que melhorará o desempenho dos utilizadores dos seus serviços.

Onde se usam serviços de computação na cloud?

Os serviços de computação na cloud estão a desempenhar um papel cada vez mais importante no mundo. Estão presentes, direta ou indiretamente, em muitos serviços que utilizamos, desde ouvir música no Spotify até jogar jogos.

Uma das grandes vantagens da computação na cloud é a possibilidade de contratar serviços facilmente escaláveis e reduzir a necessidade de afetar recursos à criação de uma infraestrutura local. Por outras palavras, utilizar os servidores de uma empresa como a Microsoft em vez dos seus próprios servidores.

A cloud oferece, entre outras coisas, servidores, armazenamento, bases de dados, redes, software, análise e inteligência e muito mais. Outro exemplo notável da utilização da cloud é o ChatGPT. O famoso chatbot da OpenAI é alimentado pela infraestrutura do Microsoft Azure.

