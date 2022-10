A notícia do dia é mesmo a compra do Twitter por Elon Musk. Este era um negócio já esperado e que acabou por materializar-se agora, mesmo que muitos estejam contra este novo negócio e o poder que vai ser dado sobre esta rede social.

Muitos tomaram de imediato a decisão de abandonar o Twitter, mas há um passo que deve ser tomado antes. Falamos de exportar os dados do Twitter, para assim o utilizador ter a sua informação guardada. Veja como o pode fazer.

Apesar de todas as mensagens e publicações que fez a indicar que pouco ia mudar no Twitter, a verdade é que muitos não confiam em Elon Musk. Querem terminar a sua conta nesta rede social e assim fechar a porta a todas as alterações que estejam para chegar.

Fechar uma conta é um processo simples, mas muitos não querem apenas terminar esta ligação. Querem exportar os seus dados e assim trazer do Twitter todas as publicações e restante informação que têm associada a esta rede social.

Para exportar os dados do Twitter, devem primeiro carregar no avatar, que está no topo direito da interface. Isso irá abrir o menu desta e dar acesso a outras opções. Aqui devem primeiro expandir a opção Configurações e suporte e depois escolher Configurações e privacidade.

Na nova lista de opções que for apresentada devem primeiro escolher a opção Sua conta e depois use a opção Faça download de um arquivo com seus dados. É aqui que todo o processo de exportar os seus dados do Twitter vai ser iniciado.

Devem em primeiro lugar autenticar-se novamente e depois fazer a validação da conta do utilizador. Isso é realizado através do envio de um email ou de uma mensagem de texto. O processo é continuado e mais tarde, no máximo em 2 dias, é enviado um email com um link para exportar os dados do Twitter.

É nesse ficheiro que vai estar toda a informação do utilizador, quer as suas publicações, quer as imagens ou vídeos carregados. Após isso, podem finalmente eliminar a conta e assim deixar de estarem ligados ao Twitter.