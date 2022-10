NOS lança Wi-Fi Total! A Internet com tudo incluído…

A internet é hoje um bem essencial. Nesse sentido, as famílias portuguesas têm contratado serviços às operadoras que, além de internet fixa, permitem também que os utilizadores acedam via Wi-Fi. No entanto, como todos sabemos, a internet nem sempre chega a todas as divisões.

A NOS anunciou hoje a solução Wi-Fi Total, que permite ter internet em todas as divisões da sua casa.

Wi-Fi Total: diagnóstico, instalação, apoio técnico 24/7 e monitorização

A NOS lançou hoje o Wi-Fi Total, uma solução com um conjunto de vantagens pensadas para entregar a melhor internet em todas as divisões da casa e a primeira com tudo incluído: diagnóstico, instalação, apoio técnico 24/7 e monitorização remota permanente de qualidade.

Graças a uma app 100% desenvolvida pela NOS, os técnicos conseguem fazer uma avaliação minuciosa do Wi-Fi em toda a casa, analisando as características e configuração da mesma, por forma a determinar o número de equipamentos necessários, bem como os locais ideais para a sua instalação e, assim, garantir uma solução totalmente adequada à sua utilização.

São os Super Extenders que permitem ter todos os equipamentos ligados em simultâneo com o dobro da cobertura, mais velocidade e maior estabilidade, sendo que é o técnico quem define quantos são necessários instalar para garantir uma resposta adequada às necessidades.

Estes dispositivos têm um design atrativo e minimalista, para poderem ficar sempre visíveis, de forma a captar melhor o Wi-Fi. A oferta inclui, também, a inovadora tecnologia Adaptive Wi-Fi da Plume® - uma das maiores empresas de tecnologia Wi-Fi do mundo – que, através de inteligência artificial, garante que a qualidade do sinal se adapta à exigência de cada dispositivo. Desta forma, uma pessoa pode mover-se à vontade pela casa sem interrupções no sinal, bem como ter vários dispositivos ligados à internet, ao mesmo tempo, sem perder velocidade.

O Wi-Fi Total conta com uma única oferta personalizada para cada cliente, com um custo de €9,99 por mês.Este serviço está também disponível para clientes empresariais, que podem beneficiar de um conjunto de funcionalidades para garantir mais cobertura, segurança e visibilidade sobre o negócio.